Muñoz Ledo exige la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración

Antes de ser titular del INM, Garduño fue comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social. A lo largo de su carrera participó en el diseño de programas y proyectos en la misma materia como la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la estructura organizacional del Consejo Tutelar para Menores del entonces Distrito Federal. También fue secretario del Comité Técnico para la Reforma Penitenciaria en el Distrito Federal, para el cierre del penal de Lecumberri y traslado de internos a los actuales reclusorios de la Ciudad de México y a la colonia Penal Islas Marías.

Muñoz Ledo recordó que el país tiene una larga tradición de asilo a extranjeros y que la entrada y el libre tránsito el país esta protegido por la Constitución, por lo que propondrá una reforma en el próximo periodo de sesiones “para hacerlo más claro”.

“Tenemos una tradición que viene de Morelos, la Constitución de Apatzingán dice que los forasteros que vengan de otro lugar serán protegidos por la sociedad siempre y cuando no intervengan en cuestiones internas y tenga la fe católica… era una condición y luego todas las Constituciones mexicanas la consagraron. Ahora, nosotros estamos en una situación que nos obliga a tomar definiciones de fondo: tenemos que obedecer el mandato del artículo 11 de la Constitución (que garantiza la entrada y libre tránsito al país toda persona)”, señaló.

Muñoz Ledo también señaló que hay retrocesos en materia de política exterior en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Vemos un atraso, negociamos en materia económica y luego negociaciones en materia política, el tema con cualquier gran potencia es que si se da un paso atrás es difícil resarcirlo. El próximo gobierno (de EU) no le va a conceder (a México) un paso adelante, sea (Donald) Trump o el que sea”.

Morena y PT defienden operativos contra migrantesDiputados del Morena y PT defendieron la actuación del Guardia Nacional en Tapachula, Chiapas, bajo el argumento que lo que se busca es ordenar la migración. A lo largo de la semana que pasó, la Guardia Nacional y agentes del INM impidieron el paso al grueso de la caravana migrantes en tres ocasiones, con gas lacrimógeno y golpes.

La senadora Lilia Margarita Valdez, de Morena, dijo que México sí quiere a los migrantes centroamericanos, pero no “pululando” en el territorio.

“Claro está que queremos a los centroamericanos, son de nuestra sangre, son de nuestras mismas raíces. Queremos que se queden y los vamos a ayudar en su tierra, queremos que siembren sus surcos, queremos que nazcan, crezcan y vivan con su sol. Queremos que oigan el cantar de sus pájaros. Nosotros no queremos que anden aquí pululando como entes sin propia personalidad, sin derechos, sin ninguna constitución que los proteja. No nos vengan a decir y no les aceptamos que nosotros somos los malos, la izquierda siempre ha estado de brazo, de mano junto con los desposeídos”.

Incluso dijo que el mayor reconocimiento ocurrió cuando una mujer de la República del Congo le puso a su hijo “Andrés Manuel”.

“Yo quiero hacer hincapié en un hecho que pasó el 4 de septiembre del año pasado. Aquí en México una mujer de la República del Congo tuvo un bebé, bien bonito, gordito, gordito y por parto eutócico, y fue atendido por los mexicanos y está siendo vacunado por los mexicanos. Además, le puso su mamá, en agradecimiento al trato que se le da en México al niño, Andrés Manuel López Obrador Nsakala. Qué más queremos de agradecimiento, que una madre le ponga a su criatura el nombre de quien considera que es su benefactor”, sostuvo la legisladora.

Damián Zepeda, del PAN, pidió no cerrar los ojos y permitir la supervisión de organismos internacionales.

“Hay críticas de organismos de defensa de derechos humanos por todos lados. Me parece que no hay que cerrar los ojos. Si fueran familiares de nosotros, de ustedes, si estuviera uno de ustedes ahí, les aseguro que no les parecería muy digno el trato que están recibiendo los migrantes”, indicó el panista. Así contuvo la Guardia Nacional a la caravana migrante centroamericana.EXPANSION