Murio otro de nuestros amigos periodista. Juan Arvizu. QEPD.

Hasta Siempre, Amigos!

Por Jesús Michel Narváez

En solamente nueve días, tres amigos, periodistas y comunicadores, todos profesionales, dejaron la tierra.

Murieron dos de ellos por Covid-19; el otro, por un infarto.

Primero, el 8 de febrero, Fernando Macías Cué, nacido en el periodismo y destacado comunicador, dejó de existir. No había razón. Estaba sano. Sus análisis y estudios clínicos así lo revelaban. Sin embargo, la emboscada Parca giró y con su afilada guadaña se lo llevó.

Después, el 16 –ayer- Fernando Mora, amigo, hijo del gran Gustavo con quien conviví por años tanto en la fuente de Presidencia como en las políticas, falleció. La pandemia lo alcanzó y no pudo superarla.

Y hoy, Juan Arvizu Marín, a quien conocí en 1979 y colaboró activamente en la fundación de El periódico de México y se convirtió con el paso de los años en uno de los mejores cronistas, género nada fácil de desarrollar y presentar, perdió la guerra contra el letal virus.

Un mes nada lleno de amistad y amor… no en el gremio periodístico.

Febrero se llevó a tres queridos amigos. Y todos nos conocían entre sí. En no pocas ocasiones tuve la oportunidad de estar al lado de los tres. Comíamos aunque no seguido. Nos encontrábamos en el mundo político. En los restaurantes cada quien con su anfitrión.

Siempre cruzábamos palabras. Sin Covid, nos abrazábamos con afecto. Entre los cuatro nunca hubo desacuerdo. Nos respetábamos. Y había el sentimiento de cariño. Porque a los amigos se les quiere y punto.

Los tres se encontrarán en el mundo desconocido por los que aún nos negamos a acompañar a la huesuda.

Y seguramente algún día nos sentaremos a dialogar, a recordar, a añorar lo que vivimos en el tiempo de nuestra presencia en el planeta tierra.

Por lo pronto, queridos amigos ¡HASTA SIEMPRE!