Negociaciones agresivas turcas

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, señaló ayer que su país no podría recibir

una nueva oleada de personas migrantes provenientes de Siria, como lo ha hecho por varias

ocasiones desde hace años. Al ser una decisión directa del país heredero del imperio otomano,

esto levanta muchas suposiciones en torno al porqué de tal medida. ¿Qué se puede comentar

al respecto?

La crisis en el Medio Oriente ha estado llena de diferentes escenarios, como la revuelta cuyo

resultado dio la muerte del líder libio, Muamar Al-Gadafi, o los problemas en Irak e Irán con

sus respectivos gobiernos, o bien la “Primavera Árabe”. Como parte de este último escenario,

la guerra civil siria es un suceso que ha atraído mucha atención internacional a causa de su

gravedad y crudeza, pero también por el interés de varias naciones en este país. Estados

Unidos de América (EUA), Rusia y hasta China, aunque en menor medida, mantienen

intereses en esta guerra, así como en su resultado. Pero aquí existe otro agente de suma

importancia en el presente panorama: Turquía.

Cuando en un país ocurre algún problema doméstico de relevancia que hace forzar a su

población, como puede ser una guerra civil, una limpieza étnica, o algún otro evento que

ponga en grave riesgo la vida de las personas; en la mayoría de los casos las personas que

migran lo hacen a países con que comparten fronteras. La guerra civil no ha sido una

excepción y ha hecho que los tucos, quienes tienen frontera con Siria, hayan estado

recibiendo a los migrantes sirios desde 2011, llegando, según datos del Alto Comisionado de

las Naciones Unidas para los Refugiados, a la cifra de 3.7 millones. Algo similar ha ocurrido

con otros países, por ejemplo Pakistán que ha recibido a personas de Afganistán a causa de

la violencia causada por los talibanes, o bien en Sudán y Etiopía por los conflictos violentos

en Sudán del Sur, o Bangladesh por la limpieza étnica en Myanmar.

En este contexto, para un país de 82 millones de personas, recibir 3.7 millones en un lapso

de ocho años no ha sido fácil, pues representa un incremento del casi 5%. Es como si en

México, proporcionalmente hablando, recibiéramos a poco más de 6 millones de personas.

Esto conlleva extensos gastos públicos adicionales para atender las necesidades de las

personas refugiadas, pero también extensos esfuerzos para que puedan integrarse a la

economía del país. Ahora, estos gastos no sólo son solventados por el país receptor, sino que

existen fondos internacionales, como el de las Naciones Unidas y el de la Unión Europea

(UE), así como aportaciones de naciones que aunque no reciben migrantes, apoyan de manera

económica, como EUA, Países Bajos, Noruega, Dinamarca, Suecia, etc.

De esta manera, el apoyo que ha estado brindando Turquía a Siria en relación al recibimiento

de refugiados a causa de su guerra civil puede que se esté realizando por motivos

humanitarios, que sería una acción significativa en las relaciones internacionales, pues

muestra la práctica de la cooperación internacional. No obstante, tiene otra razón de ser

adicional. Desde hace tiempo Turquía ha buscado integrarse a la UE, pero sus valores

diferentes a los europeos, así como los obstáculos mostrados por la élite turca, han

obstaculizado el desarrollo de este proceso, de tal suerte de que solamente sea un miembro

de menor nivel. Pero aquí es donde las negociaciones de Erdogan con respecto a los

refugiados toma más peso. Ha amenazado con “abrir la puerta” de los refugiados hacia

Europa si no recibía más fondeo para atenderlos. Esta declaración, agresiva sin duda,

funciona no sólo por lo que literalmente significa, sino que también brinda otro mensaje a la

UE y sus aliados para que Turquía pueda ser de nuevo considerada para unirse al

conglomerado europeo. Habrá que ver si se tuvo éxito o si los poderes europeos lo restringen.

