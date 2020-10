¡Niños y niñas en explotación laboral!

El Dragón de Mondragón

Amigo lector; con mucha tristeza nos encontramos a niños y niñas en las calles pidiendo dinero vendiendo algún producto y/o realizando alguna actividad de tipo laboral que no va con su edad ni con lo que debería estar haciendo dentro de su niñez, mejor dicho; ¡Niños y niñas sin infancia!… En algunos casos podemos creer que: este niño y/o niña realiza tales actividades con el objetivo principal y con la idea de ayudar a que su familia subsista, aportando económicamente unos cuantos pesos que les permita ayudar a la alimentación del núcleo donde le toco nacer y vivir… En otros casos estos menores; son objeto de explotación extrema, por parte de personas sin escrúpulos que les generan miedo e incluso agresión, estos adultos se vuelven vividores de su inocencia y poseedores de su voluntad encadenándolos a un futuro incierto… Varios más sobrevienen en las calles al no tener familia y/o al huir de esta; por el maltrato, pobreza extrema en que viven y/o alguna otra causa que los hizo huir de su núcleo familiar, antes de estar en las calles en donde se enfrentan a tantas cosas, que si nos ponemos a investigar, nos sorprenderíamos amigo mío de su sufrimiento, agonía y hambre por su camino… Estos niños y niñas pasan su infancia muy lejos de lo que se podrá llamar niñez… Volviéndose “PEQUEÑOS ADULTOS” sin una niñez clara y una lápida en su espalda de pobreza y hambruna… Cuando deberían de vivir; ¡UNA NIÑEZ LLENA DE SUEÑOS, ILUSIONES Y ALEGRÍAS, CON EL DERECHO A TENER GRANDES OPORTUNIDADES Y ANHELOS!… EN POCAS PALABRAS UNA NIÑEZ LIMPIA DE EXPLOTACIÓN, MARGINACIÓN Y MALTRATO… Y no; estos niños crecen con una gran carga de responsabilidad, de intranquilidad, de inseguridad a tan escasa edad que no podríamos describirlo, como la que son desgraciadamente obligados muchos de ellos a vivir en la actualidad, con una lamentable explotación laboral… QUE DURO ES LO QUE VIVEN ESTOS INFANTES, SIENDO UN GRUPO SUMAMENTE VULNERABLE POR LA EDAD QUE REPRESENTAN… ¡Niños y niñas sin derecho a una niñez digna, de juegos, de diversión, de irresponsabilidad, de ternura, de amor como la que a la mayoría de nosotros nos tocó vivir amigo lector! … En una sociedad que crece a pasos agigantados en la indiferencia, volviéndose día a día más mecanizada, pasando a un lado de ellos sin hacerles caso, sin escucharlos, sin preocuparnos por su futuro… Y peor aún muchas veces comportándonos con estos de una manera robotizada, muy fría, sin calidez, sin voluntad, sin fijarnos que cada día se suman más y más niños a una verdadera explotación laboral… Es aquí en donde tendíamos que reflexionar amigo mío y hacernos varias preguntas: ¿Qué se está haciendo, para que estos niños en lugar de estar realizando actividades de tipo laboral, ellos hoy con el covid-19 pueden acceder a clases virtuales y además es justo que vivan una infancia así?… Niños menores de edad, trabajando y sin derecho al estudio a ¿dónde llegaran y que les espera?… Le daré un dato muy interesante 168 millones de niños trabajan en todo el mundo, 85 millones trabajan en condiciones peligrosas sobre todo las niñas, lo lamentable es que uno de cada seis niños se ven obligados a trabajar datos muy lamentables y si no me cree amigo mío lo invito a que investigue en fuentes oficiales y la mayoría quienes trabajan ¡VIVEN EN EXPLOTACIÓN LABORAL!… Y aquí es en donde “La puerca, torció el rabo” o como diría mi abuelita Hijito; “Los niños al juego para que disfruten su niñez y los adultos a fregarse el lomo si queremos crecer”, con el ejemplo se forma y con principios, valores y amor se educa, pero nunca dejemos que crezcan solos, denle a sus hijos tareas que puedan realizar sin explotarlos o lastimar su crecimiento… Viendo estas cifras que son muy alarmantes preguntaría entonces; ¿Qué les espera a estos niños y niñas “SIN NIÑEZ”, que están haciendo por ellos los diferentes organismos de gobierno, que tipo de políticas públicas se necesitan y/o se deben de implementar para blindar a los menores, que se puede esperar de un menor, que está siendo explotado laboralmente cuando este sea mayor de edad, de qué manera la ciudadanía debe de participar para evitar la explotación laboral de niños y niñas?… Estas y muchas preguntas quedan sin resolver y muchas más quedaran en el aire… AHORA BIEN; SI NO SE BUSCA UNA SOLUCIÓN DE RAÍZ, CON EL ÚNICO PROPÓSITO QUE NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS VIVAN CON PLENITUD SU NIÑEZ, TENDREMOS POR DESGRACIA COMO RESULTADO MAYOR DELINCUENCIA… ¿No cree usted amigo lector?…