“No Podemos ser Imprudentes ” en el proceso electoral de EU: AMLO

Desde Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que esperará a pronunciarse hasta que las autoridades de aquel país declaren al ganador de la pasada contienda, donde Donald Trump perdió las votaciones.

“Nosotros no podemos actuar de manera imprudente y no sólo es un asunto de forma, es también de fondo… el artículo 89 de la Constitución establece que la política exterior deba establecerse por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos”, argumentó.

López Obrador comentó que mantiene buena relación con el presidente Donald Trump y , dijo, “no tenemos ninguna diferencia con el señor Biden, no tenemos nada en contra del posible presidente electo y no tenemos en contra nada del partido demócrata, de ninguno de los dos partidos… queremos actuar con prudencia”.

Agregó: “Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme a la Constitución y es muy claro el artículo 89, la fracción décima. Establece que debe guiarse por los principios. Nosotros no podemos inmiscuirnos en los asuntos de otras naciones, tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie”.