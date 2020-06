No queremos la “nueva realidad”

Por: Claudia Asúnsolo

¿En verdad queremos una nueva realidad? ¿en verdad podemos repensarnos y estamos dispuestos a ser diferentes? reflexiona el sociólogo y psicólogo social Ricardo Sánchez.

El docente de la materia de Educación para la Inclusión Social de la licenciatura de Educación con enfoque de Inclusión de la Universidad Mondragón México (UMx) plantea: las calamidades han azotado a la humanidad durante siglos, a la par, ocurrimos como seres humanos que siempre hemos sido cómplices de dichas calamidades, pues hemos sazonado la historia con elementos tan humanos como la maldad, el racismo o el odio; un cóctel que no está muy de acuerdo con esa supervivencia casi instintiva que tanto presumimos en las películas de Hollywood.

Sin embargo, pese a tales biografías colectivas de lo fatal, nos agrupamos esperanzadoramente en sociedades y promesas de progreso que, lo menos que poseen, es lo natural, pues tal naturaleza convoca a la idea casi inherente de que, cuestiones como la violencia son ineludibles y que están en nuestro ADN cultural como distintivo propio de todo pueblo.

La reflexión no es para menos, tampoco está de más considerar que durante este tiempo de claustro lo que más nos ha sobrado (en apariencia) es tiempo, comenta el también docente de la materia de Investigación de la maestría en Educación de la UMx.

Lo malo de este asunto es que, al menos en estos contextos el tiempo nos incomoda, nos duele un poco, ahora ya no podemos poner esa maravillosa excusa que tantas veces nos libró de reuniones incomodas y obligadas a las que no deseábamos asistir, esa excusa se ha sustituido por un “gracias, pero no, me agrada esto de estar vivo”. Esta incomodidad con el tiempo se enlaza con la toma de conciencia de que en realidad el problema que habitualmente teníamos, “no tengo tiempo” se ha canjeado por un “no tengo libertad. He ahí el problema clave, esta toma de conciencia es lastimosa de facto porque evoca una forma de coacción desde nuestros adentros, es decir, lidiamos con dos enemigos: nuestra voluntad negada y un enemigo invisible (COVID-19) , en ambas situaciones hay confusión para el individuo que, ahora con tiempo de sobra no desea cuestionarse estas paradojas que desagradan, por lo tanto los distractores como el consumo en línea, la comida a placer y la persecución del alcohol se han vuelto un deporte casi rutinario, con los que ni siquiera los videos de motivación de Bárbara De Regil podrían contender.

La duda, prima hermana del miedo nos encarcela; esto aderezado con la saturación de información tóxica que digerimos a diario, provoca un temor pocas veces visto en la historia, pero que al mismo tiempo se convierte en un atractivo seductor de nuestras acciones, pues hoy en día el deporte extremo más fascinante y riesgoso puede ser simplemente salir a la calle.

El flagelo que nos ha provocado esta caja de pandora abierta llamada “2020” involucra paralelamente un deseo efervescente de que todo esto pase pronto, de que sea olvidado a la brevedad. Pero eso no pasará, pues, al menos en esta sociedad mexicana la relación constante es tener una memoria a corto plazo para la corrupción o el fraude, y contrariamente tener una memoria muy amplia para recordar el dolor, ya sea a nivel individual con un amor fallido o la pérdida de algún ser amado y por otro lado, en lo colectivo, podría ser un penal que nos sacó del mundial, un desastre natural o en éste caso, una pandemia global que nos quitó la libertad.

La espera de la “nueva realidad” nos hace construir una pregunta final: ¿En verdad queremos esta nueva realidad?, la respuesta es muy simple: no, pero éste no es un “no” cualquiera, es un “no” que se vacía en repensarnos, en cuestionarnos si en verdad podemos ser diferentes, en preguntarnos si esta lección en verdad modificó algo.

Leer entre líneas es esencial y pese a los renglones retorcidos de la vida diaria, será necesario usar la mente y la voz para decir que no queremos una “nueva realidad” que arrastre como grillete, lo ruines que hemos sido; es fácil, si esta “nueva realidad” es la misma “realidad vieja” pero disfrazada y perfumada de promesa, no la queremos, si está llena del mismo sabor a sal que conlleva el odio, la violencia y el desprecio por el otro, no la necesitamos, créanme, no nos hace falta un sustituto a la realidad que vivíamos, sino un complemento, construido por todos, para tener esa realidad que tanta falta nos hace y que tanto deseamos, esa en la que recuperemos los besos que negamos, los abrazos que rechazamos y el afecto que tantas veces destruimos.

Mañana, cuando te levantes, pregúntate, ¿qué realidad me gustaría vivir hoy?

Como decía E.M. Cioran: “¿No ha llegado ya la hora de declararle la guerra al tiempo, nuestro enemigo común”