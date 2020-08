No tendrá repetición el Tsunami del 2018

Tras la Grande

Todo parece indicar que el escenario de hace 2 años en las elecciones del 18, se repetirá en el 21.

Hasta donde sabemos Luis Bernardo Nava Guerrero, tiene la intención de buscar la reelección y por su lado, Adolfo Ríos, quien contendió por la misma posición y perdió, va por la revancha y pretende postularse nuevamente por lo que popularmente conocemos como joya de la corona, aunque no se ha determinado aún por qué partido; podía repetir por morena, pero dadas las circunstancias internas y el interés de otros candidatos, podrían no postularse, en cuyo caso, lo podría hacer por cualquier otro partido, de hecho se sabe que ya existen pláticas y cabildeos, para tratar de concretar esa posibilidad.

Las circunstancias el 18, son muy distintas a las que enfrentaremos en el 2021.

En primer lugar, no sabemos en qué condiciones estará la pandemia, esperemos que para esas fechas haya sido erradicada y las secuelas y efectos sean menores, aunque sabemos que las condiciones económicas serán muy difíciles y ello influirá en el ánimo de los electores.

El instituto nacional electoral, y con ello el ieeq, ya ratificaron que no se suspenderán las elecciones, pero insisto, habrá que ver que las circunstancias serán distintas.

Hay que considerar que en la boleta, ya no estará Andrés Manuel López Obrador, por lo que el efecto tsunami que provocó en él 2018, no se dará en esta ocasión y mucho dependerá de lo que puedan hacer los candidatos y las condiciones de sus partidos aunque de trasmano, López Obrador, desde la Presidencia de la república, estará empujando a sus candidatos y como estratega político en cuanto a las elecciones, es un factor que no hay que desestimar.

Otra variante importante es que los partidos de oposición, tratan de crear un frente amplio opositor, con el propósito directo de derrotar a morena, tanto en las presidencias municipales, las 15 gubernaturas, pero sobre todo en los 500 distritos locales , tratarán de impedir que sean los morenistas los que nuevamente logren mayoría, para evitar así el control que ahora tiene el presidente para poder cambiar a su antojo y caprichos la constitución.

Por último, y lo más importante, será la percepción, el estado de ánimo que la ciudadanía tenga en los dos meses previos a la elección, si las condiciones siguen igual o peor que las que hoy tenemos, es fácil vaticinar una derrota de morena, con la drástica caída, ya que ahora se encuentra en el 46 % de popularidad, pero eso sí, con todas las maniobras que realiza Andrés Manuel, se mantiene en campaña permanente, habrá que ver cuál es su grado de influencia pero desde luego, no se repetirá el fenómeno del 18, mismo que ni el propio López Obrador se la esperaba.