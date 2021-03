Nuevos nombramientos en el gabinete de Gobierno del Estado

El gobernador Francisco Domínguez Servién nombró a nuevos titulares en las secretarías de Planeación y Finanzas (SPF), de Desarrollo Sustentable (SEDESU), de Cultura (SECULT) y en la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana, de Gobierno del Estado.

En sustitución de Javier Marra Olea, fue nombrada como secretaria de Planeación y Finanzas, Martha Lorena Leal Ruiz, quien ya se desempeñaba en la dependencia estatal como coordinadora de Inversiones.

Ha sido directora de Financiamiento del Régimen Estatal de Protección Social en Salud, coordinadora de Inversiones y analista de Pagos Logísticos.

La funcionaria es licenciada en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey campus Querétaro y tiene diplomados en Contabilidad Gubernamental y Ley de Disciplina Financiera y en Evaluación Socioeconómica de Proyectos de Inversión.

También posee estudios en materia financiera económica en Boston University, Estados Unidos; Laval University, Canadá, y en University of International Business and Economics, China.

En la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SEDESU), fue nombrada Cecilia Bustamante Mier y Terán como encargada de despacho, en sustitución de Marco Antonio Del Prete Tercero.

La funcionaria estatal es licenciada en Administración de Empresas y ha dedicado la mayor parte de su vida laboral como servidora pública en la SEDESU.

Ingresó en 1999 como Jefe de Área de Comercio Exterior, posteriormente fue Jefa de Departamento de Apoyo a PyMEs y luego ocupó el puesto de Directora de dicha área, y hasta la fecha se desempeñó como Secretaria Técnica de la dependencia estatal.

Es directora general de la Comisión para el Fomento Económico de las Empresas del Sector Industrial, Comercial y de Servicios del Estado de Querétaro (Cofesiaq), organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado desde 2013.

Ha participado en varios diplomados en Desarrollo de Habilidades Gerenciales, Líder de Líderes y Desarrollo de Competencias para Generar Liderazgo de Alto Impacto, ambos en el Tecnológico de Monterrey, campus Querétaro.

En el extranjero formó parte del Workshop on E-commerce Applications for Micro-enterprises, en Taipei, Taiwan; del Financial and Technological Support for Small and Medium Enterprises Promotion, en Japón, y en el Seminar on Chambers of Commerce & Industry for Latin American, Caribean Countries Ministry Of Commerce, en Beijing, China.

En sustitución de Paulina Aguado Romero, como encargada de despacho en la Secretaría de Cultura fue nombrada Sylvia Adriana Piña Rodríguez, quien al interior de la dependencia ocupaba el cargo de secretaria particular.

En ese puesto era la responsable de la representación en organismos gubernamentales de la Dirección General, la encargada de la elaboración y formulación de proyectos de recursos federales y de la ejecución de proyectos especiales, entre otras actividades.

También fue enlace de Fomento al Turismo y jefa del Departamento de Patrimonio y Bienes Culturales del municipio de Querétaro, directora del Museo La Magia del Pasado en la misma demarcación, así como docente en la Universidad Contemporánea.

En la Unidad de Comunicación Social y Atención Ciudadana, en sustitución de Mariela Morán Ocampo, fue nombrado, como encargado de despacho, Rafael López González, quien ha ocupado la Vocería Organizacional de Gobierno del Estado, con motivo de la pandemia por COVID-19.

López González es Licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana. Durante la actual gestión se desempeñó como subcoordinador de Contenidos y subcoordinador general en la Unidad de Comunicación Social.

En su trayectoria destaca haber sido jefe del Departamento de Vinculación Interna en la Coordinación General de Comunicación Social del municipio de Querétaro, asesor en comunicación de la presidencia municipal de El Marqués, y adjunto de Miguel García Jaramillo, profesor de la Universidad Panamericana y del Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Con estos cambios se garantiza la continuidad de los programas y acciones que fortalecen el progreso social, económico, cultural y de desarrollo que distinguen a Querétaro.

Comunicación efectiva, gestión adecuada de los recursos públicos, crecimiento económico, proyectos sustentables, difusión de la cultura y del talento queretano serán el sello de las acciones a las que darán continuidad los titulares de las dependencias en esta nueva etapa.