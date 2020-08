Organizaciones Civiles Desmienten a López Obrador Recibir dinero para destruir su proyecto

Tras ser señaladas Organizaciones de la sociedad civil, por el presidente López Obrador (AMLO), negaron haber recibido dinero de fundaciones extranjeras para atacar el proyecto del Tren Maya.

Por su parte Daniel Moreno Director de Animal Político, autor del reportaje “La Estafa Maestra”, Daniel Moreno, salió a desmentir a López Obrador.

El medio mostró el contrato que contrajo con fundación Kellogg en 2016, año en que aún no gobernaba AMLO. Confirmó que sí ha tenido alianzas con fundaciones, pero ha sido para financiar proyectos de investigación que no tienen nada que ver con el Tren Maya.

Así, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad señaló de manera rotunda que es falso que la organización reciba dinero para oponerse al Tren Maya, una de las obras cumbre de la Cuarta Transformación.

Y ante esta situación, las ONG rechazaron los señalamientos del presidente y lo acusaron de propagar información tendenciosa y fuera de contexto, pues jamás han recibido dinero con la encomienda de descalificar al Tren Maya.

La directora de México Evalúa, Edna Jaime, lamentó las declaraciones del presidente y señaló que la organización no se opone a nadie, sino que trabaja con datos y evidencias para hacer su trabajo de evaluación.

“Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. @mexevalua recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No “nos oponemos” a nadie, somos sociedad civil que piensa, analiza y construye un mejor país”, escribió Jaime.