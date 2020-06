PAN presenta queja ante el INE contra AMLO

El Partido Acción Nacional (PAN) de Querétaro presentó ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral por conducto del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Querétaro una Queja en contra de Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México y Jesús Ramírez Cuevas Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la Republica.

“El motivo de la queja fue por la indebida utilización de recursos públicos y, esencialmente, la utilización de propaganda gubernamental para realizar expresiones o posicionamientos político electorales, constituyendo con ello una clara intervención en el marco de los procesos electorales federales y locales”, detalla Agustín Dorantes Lámbarri, presidente del PAN en el estado.

Ello, debido a que el día 9 de junio del presente año 2020, en la conferencia de prensa que realiza habitualmente el Presidente de la Republica, mejor conocida como “La mañanera” se dio a conocer la existencia de un documento que tanto López Obrador, como Jesús Ramírez Cuevas, presentaron y denominaron “Rescatemos a México”, conformado por lo que también llamaron Bloque Opositor Amplio (BOA), con la única intención de hacer señalamientos y expresiones tendientes a violentar la Constitución y la normatividad electoral.

“Las acciones antes mencionadas son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la difusión de dicha carta, en un espacio destinado para la difusión de propaganda gubernamental, revela una estrategia fraudulenta para que se ponga en conocimiento de la ciudadanía expresiones de carácter político electorales, logrando un posicionamiento de un Partido Político como lo es Morena y de la imagen de un servidor público, en este caso la del Presidente de la Republica, mediante la utilización de los recursos del Estado, situación que es a todas luces violatoria del artículo 134 párrafo octavo de la Constitución”, explicó Martín Arango, secretario general del PAN en el estado.

El artículo 134 constitucional establece que “…La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”.

Dorantes Lámbarri, señaló, que el Presidente no pierde la ocasión para desprestigiar y señalar a los que no están de acuerdo con su forma de gobernar. No importa que se trate de comunicadores, periodistas, académicos, actores o científicos.

“Quien no esté de su lado, está en su contra y, equivocadamente, pretende intimidar y amedrentar a la oposición para que no se organice para quitar del poder a ese Gobierno de Morena que no cumple lo que promete, que está lleno de corrupción desde sus entrañas, que constantemente miente y que tiene al país sumido en una crisis económica y de seguridad”, concluyó el líder blanquiazul.