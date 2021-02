Participa Rectora en Conversatorio “Día de la niña y mujer en la ciencia”

La Coordinación de Arte y Cultura de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) llevó a cabo – vía virtual- el conversatorio “Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia”, en el marco de la conmemoración del 11 de febrero «Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia», fecha que fue instaurada en el 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el fin de lograr la igualdad de género, la participación equitativa y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.

En el diálogo se tuvo la participación de la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ e Investigadora SIN II; Mtra. Micaela Anzoátegui, Profesora e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina; y Xóchitl Guadalupe Cruz López, estudiante de sexto grado, divulgadora de la ciencia y acreedora del “Reconocimiento ICN a la mujer” que otorga el Instituto de Ciencia Nuclear (ICN) de la UNAM. La moderación del panel corrió por parte de la Mtra. Yazmín Hernández Tisnado, de la Facultad de Filosofía de la UAQ.

“El día de hoy estamos aquí para reconocer, darle voz, nombrar a todas esas mujeres que han contribuido al desarrollo científico y que han demostrado la capacidad que tienen las mujeres para poder ir abriendo camino”, afirmó la Mtra. Yasmín Hernández Tisnado.

El panel comenzó con la pregunta “¿Cuál ha sido su inspiración para poder adentrarse a la exploración científica, si hubo algún momento dentro de su formación escolar temprana a partir de la cual decidieron transitar hacia el camino de la ciencia? En este sentido, las panelistas refirieron:

“Se inició mi curiosidad desde que estaba en preescolar, ya que unos chicos llegaron al lugar donde estudiaba y preguntaron si alguien estaba interesado en entrar a talleres de ciencia. Desde ahí me empezó a gustar la ciencia y es algo muy bonito, es maravillosa porque podemos aprender muchas cosas de ella, y hacer algo que no los imaginamos que podríamos hacer”, señaló Xóchitl Guadalupe Cruz López.

“Siendo muy chica, de cinco o seis años me cuestionaba sobre por qué se enfermaba el cuerpo humano, era una incógnita importante, y me interesaba trabajar en un laboratorio para descubrir por qué se enfermaba el cuerpo humano y por qué existía el cáncer, que era mi gran pregunta. Nunca tuve dudas de que iba a estudiar una carrera relacionada con las áreas químico biológicas y tuve como inspiración a mis dos hermanas, quienes han sido fuertes y me han motivado; y recuerdo mucho a mi maestra de Química de la preparatoria que fue una mujer que me inspiró para el estudio de las ciencias químicas”, resaltó la Dra. García Gasca.

“Desde muy pequeña estaba buscando debajo de las piedras seres vivos, mirando lo que había en ese mundo que era fascinante, encontrarme con la naturaleza y con seres vivos tan pequeños para mí era extraordinario, y no podría explicarme bien cómo era ese mundo de los insectos”, aseguró la Mtra. Micaela Anzoátegui.

El segundo cuestionamiento que se les realizó a las participantes fue ¿Qué creen ustedes que debería cambiar en el sistema educativo para que niñas y niños se acerquen más que nunca al conocimiento científico?

“Necesitamos, desde el preescolar y la educación básica, trabajar estimulando el tipo de inteligencia que cada niño tenga y hacerlo crecer, dejemos que se desarrollen a plenitud y que logren sus potenciales al máximo cuando sean adultos. Tenemos que erradicar los estereotipos, no podemos seguir insistiendo en que las niñas juegan con unas cosas y los niños con otras, tenemos que permitir que las niñas y niños se acerquen a aquellas preguntas que tienen de forma natural. Cada personas es un mundo, debemos dejar de pensar en niños como niños y niñas como niñas, hay que dejarlos que se desarrollen con sus propios gustos y naturalezas y que respondan sus propias preguntas.”, comentó la Rectora.

“Me gustaría que desde el preescolar se estuviera enseñando un poco de ciencia para que en su futuro puedan tener un poco más de conocimiento durante su aprendizaje”, afirmó Xóchitl Guadalupe Cruz López.

“Se debe trabajar desde la primaria recuperando el rol de motivación en el conocimiento, no que la escuela sea algo impuesto, obligado, hay que recuperar la curiosidad y que la ciencia, que a mí me motiva muchísimo, debe conectarse con temas y problemas de la vida cotidiana, ahí le damos sentido al conocimiento, y no que esto sea algo abstracto”, agregó la Mtra. Micaela Anzoátegui.

Para el cierre del encuentro, las panelistas comentaron el por qué es importante para ellas destacar el papel que desempeñan niñas y mujeres dentro del ámbito científico.

“El papel que desarrolla una mujer o niña en la ciencia es algo muy importante porque hoy en día somos menos del 30 por ciento de mujeres que se dedican en la ciencia o tecnología, por ello, su participación es muy bonito para seguir avanzando y tener un mejor futuro”, refirió Xóchitl Guadalupe Cruz López.

“No está resuelto el papel de la niña y la mujer en la ciencia, cuando es muy relevante, las mujeres han aportado conocimiento indispensable a la ciencia a lo largo de la historia pero no ha sido reconocido. Creo que se tienen que poner la carta sobre la mesa, la mujer está haciendo un papel relevante en ciencia y no se le está reconociendo, por ello se conmemora el Día de la Niña y la Mujer en la ciencia, porque no está resuelto el problema y tenemos que lograrlo, cuando dejemos de conmemorarlo, es porque ya lo resolvimos”, afirmó la Dra. García Gasca.

“Es indispensable recuperar la historia de las mujeres en filosofía y ciencia; en realidad tenemos una rica y larga historia de las mujeres en procesos históricos, científicos y filosóficos”, comentó Mtra. Micaela Anzoátegui.