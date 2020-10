PEMEX Y DOS BOCAS UN SACO ROTO

Por; Gabriel Gonzalez

Durante mucho tiempo hemos escuchado los proyectos de López Obrador, echó abajo el Aeropuerto en Texcoco, para darle fuerza al Aeropuerto del Santa Lucía, El Tren Maya, la Refinería de 2 Bocas y su Carretera Transpeninsular, todos ellos proyectos solo en la cabeza del ejecutivo, porque ninguno tiene pies ni cabeza, así es, ninguno tiene un proyecto realizado por especialistas, mucho menos un estudio que le diga que sus ideas son solo eso “fantasías”

Aquí el tema es la Refinería de 2 Bocas, la cual está en construcción y destrucción por la naturaleza, ubicado en el golfo de México, específicamente en el estado de Tabasco, en una zona donde las tormentas ciclónicas y los huracanes son parte de la demarcación.

A esta construcción se le ha destinado 8 mil millones de dólares, aunque se cree que la obra costará entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares e implicaría un 50 por ciento más de lo previsto.

Hagamos un poquito de historia, de la zona, el estado de Tabasco, se encuentra a nivel del mar, está constituido en una amplia planicie costera por el que escurren las corrientes provenientes del sur del territorio, particularmente del estado de Chiapas y de Guatemala, aparte de que en esta región se encuentra un gran pantanal o ciénega, conocida como los Pantanos de Centla, de enorme diversidad biológica.

De aquí que en varias ocasiones el estado ha quedado bajo el agua con grandes pérdidas económicas, y peor humanas, así, estos últimos días las fuertes lluvias ocasionaron el desbordamiento del río Puyacatengo, aguas que causaron fuertes estragos en la construcción de la refinería.

La refinería de dos bocas inicia operaciones en 1982, siendo uno de los puertos petroleros mexicanos más importante por sus volúmenes de carga y de embarcaciones que llegan al país, al ver la importancia del lugar económicamente durante 20 años se le destinó cantidades millonarias para instalar un parque industrial y un parque turístico por la llegada de cruceros turísticos

El ejecutivo federal tras esta historia, en sus proyecto de gobierno tiene como objetivo primordial seguir con la inversión a este gran elefante blanco, que hoy en día no deja ganancias económicas, por una parte, el gran robo que se ha realizado por décadas a esa empresa que conocemos como Pemex, de donde han salido directores multimillonarios y graves acusaciones como es el caso de Odebrecht que tiene demandas, y por otra parte el precio de los hidrocarburos de los cuales se ha visto reflejado que es más caro refinar y almacenar.

Para realizar el presupuesto de la federación para el año 2021 el gobierno federal tasó el precio del barril a 42.5 dólares, un costo muy por encima de lo que se vio en 2020, el cual llegó a estar en 24.74 y que aunque se ha recuperado el precio al día de hoy, y que con la pandemia mundial se cayeron las ventas teniendo pérdidas incontables, otorgando un gasto para este año 544 mil 598.1 millones de pesos, ya veremos qué pasa con este dinero.

Mientras las cifras de dinero perdido por el gobierno federal de diciembre del 2018 a agosto de este 2020 en estos rubros son para espantarse, las cifras de Pemex son 1,264,718,000 y en la refinería de Dos Bocas van 266,640,000 pesos dándonos un total de 1,533,358,000, dinero echado en un costal sin fondo, y el señor López sigue con su necedad.

Con esta información yo le pregunto Señor López Obrador, porque no destinar estos recursos a la Salud, miles de gentes están muriendo por no recibir atención ni medicinas, y no hablo de los enfermos de Covid-19, Porque no reactivar la economía apoyando a los empresarios, Porque no buscar terminar con la inseguridad, Porque no se pone a Trabajar en los problemas que vivimos miles de personas en este país, en lugar de seguir con su telenovela interminable que se llama “SU MAÑANERA”

No permita que el país ahonde en la crisis económica y social porque más que verlo en el futuro como uno de los mejores presidentes, se le verá como el Presidente mas inepto de la historia de México.