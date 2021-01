Periodismo, Oficio Noble, Abnegado; AMLO

Política Al Margen

Por Jaime Arizmendi

*No Puede ISSSTE con su Elefante Reumático

CONEME.- Argonmexico / Hay pueblos que son gigantes, y su gente no lo sabe… En la mañanera de este jueves 21 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo: yo admiro a los periodistas. Es un oficio muy noble, que requiere abnegación y principios, ideales. No se pudo haber hecho la Revolución mexicana sin los periodistas. A mí me hubiese gustado, desde luego ejercer el periodismo, como me gusta la historia, como me gusta el béisbol.

Para añadir elocuente: antes, cualquier movimiento de transformación se hacía acompañar de una imprenta. Un revolucionario era, al mismo tiempo, periodista. Entonces, son profesionales admirables. Es una actividad de primer orden la del periodismo.

Más adelante repuso que “el periodismo sí es un oficio muy humano, que llena de satisfacción, el periodismo de investigación, y también el análisis periodístico. En la época de los mejores periodistas, en la época de la Reforma, de la República Restaurada, no era periodismo informativo, era el periodismo de análisis, los periodistas eran editorialistas. Zarco era eso, era un periodista de análisis.

“No había en ese entonces periodismo informativo, eso surge más que nada durante el porfiriato a partir de El Imparcial. Ese periódico, que fue moderno para aquella época, llegó a tirar hasta 120 mil ejemplares diarios; cuando en el país habían 14, 15 millones de habitantes, tiraba 125 mil ejemplares diarios. ¿Qué periódico hoy tira 125 mil ejemplares diario?

Después de abordar otros temas cuando el reportero Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis y del canal de YouTube Marco Olvera Oficial, denuncia presuntos actos de corrupción en el ISSSTE, el titular del Ejecutivo federal ofrece que se van a investigar.

Y a punto de concluir la mañanera, se le inquiere: Lo del caso de Sandra.

López Obrador ataja: Ah, eso sí me importa mucho, sí, eso sí me importa mucho.

Demian Duarte, del canal Sonora Power, Lobos FM, Política y Rock and Roll Radio, agradece la oportunidad y le expone: Estamos preocupados, evidentemente, por la salud de la compañera Sandy Aguilera, de Larsa Comunicaciones, bueno, por la situación que padeció. Al parecer, fue un atentado en su contra. Ella está hospitalizada, está grave, incluso, sabemos que está en terapia intensiva y que está recibiendo donadores de sangre.

El comunicador agrega: Señor presidente, usted habla de que el periodismo es una profesión que requiere abnegación, también requiere un grado fuerte de valentía y de determinación.

Lamentablemente –anota el reportero–, en México el periodismo sigue siendo una profesión peligrosa, el año pasado hubo cuatro periodistas asesinados, muchos hemos sido amenazados, muchos otros hemos sido agredidos. Entonces, señor presidente, pedirle, bueno, de parte de su gobierno, una manifestación al respecto de la situación que padece el gremio.

Vale anotar que Sandra Angélica Aguilera Olguín, quien acude con regularidad a las conferencias matutinas del presidente López Obrador, había sido reportada a través de redes sociales desaparecida, luego que fuese vista por última vez el 18 de enero en Ciudad Satélite, municipio mexiquense de Naucalpan.

La reportera de Grupo Larsa Comunicaciones, fue localizada la tarde del miércoles 20 de enero, según reportó la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México, en un hospital del Edomex con reporte médico “delicado”. De acuerdo con la ONG Periodistas Desplazados México: «Tiene cuatro costillas rotas y sangre en los pulmones».

El Mandatario respondió enseguida: Sí, estamos muy pendientes de lo de Sandy, tiene la protección, desde el principio ha tenido la protección y vamos a seguir ayudándole en todo, y deseamos que se recupere y le mandamos un abrazo a ella, a sus familiares.

“Y vamos a investigar bien, les vamos a informar de lo sucedido. Es posible que mañana ya tengamos un informe sobre lo que sucedió con esta compañera. Y nos solidarizamos con ella y reprobamos todo tipo de agresión al periodismo y a cualquier persona. Eso es lo que puedo comentarle.

“Pero sí estamos pendientes y qué bien que lo tratas. Yo lo iba a plantear para decir que estamos dándole seguimiento, estamos muy cercanos a este caso, muy pendientes de lo que está sucediendo, y les vamos a informar mañana a todos los periodistas y a toda la gente sobre Sandy”. Cuando agreden o asesinan a un comunicador, todos somos afectados, la sociedad entera misma…

Ah qué elefante reumático… En sólo dos meses, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR), 228 denuncias penales en contra de funcionarios del ISSSTE por posibles delitos de corrupción cometidos a lo largo del sexenio pasado, pero que para los años 2019 y 2020, sigue tan campante como Juanito El Caminante.

De acuerdo con la respuesta a una solicitud de información formulada por un diario de la capital del país, publicada el 31 de agosto de 2020, entre abril y junio de ese año, en el marco de la pandemia por Covid-19, esas 228 denuncias fueron presentadas por el Órgano Interno de Control (OIC) del ISSSTE, que depende de la SFP.

Para esa fecha, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado era la dependencia del gobierno federal con más acusaciones de la SFP, por posibles actos de corrupción registrados en el periodo que encabezaron sus titulares, incluido ahora su actual director general, Luis Antonio Ramírez Pineda.

Los 230 casos del ISSSTE representan el 63 por ciento de las 365 denuncias penales que la SFP presentó ante la FGR en el primer año y medio del actual sexenio contra 38 instituciones del gobierno federal. De acuerdo a la secretaria Irma Eréndira Sandoval, en todo el sexenio anterior, esa misma dependencia sólo presentó 113 denuncias penales.

El 4 de noviembre pasado, otro diario capitalino publicó que, aún y cuando la SFP reportó ante la Cámara de Diputados haber presentado 513 denuncias por corrupción ante la FGR, esta última dependencia dijo que sólo había recibido 363.

Pero solo 266; es decir, 73 por ciento, se radicaron en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En diversos estados del país se presentaron 39 ante la Subprocuraduría de Control Regional. Otras 31 en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales; y 17 en la Unidad del Sistema Penal Acusatorio (USPA) relacionadas con temas del ISSSTE.

Lo que es peor, la FGR confirmó que hasta esa fecha ninguna denuncia de la SFP había sido judicializada. Al 17 de junio de 2020, la SFP había presentado 388 denuncias por actos de corrupción, de las cuales 296 fueron entre abril y mayo contra funcionarios y exfuncionarios del ISSSTE. O sea, de todos modos, Juan te llamas…

argondirector@gmail.com y argonmexico@gmail.com