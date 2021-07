Premia Municipio de Querétaro a estudiantes ganadores de la campaña “Nutrición y salud en familia»

El Presidente Municipal de Querétaro, Miguel Parrodi Espinosa, acompañado de su esposa y Presidenta del Patronato del Sistema Municipal DIF, Gita Béjar, encabezó la premiación a las y los niños ganadores de la campaña “Nutrición y salud en familia”, implementada en la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, donde una vez concluidos los talleres presentaron sus carteles, dibujos y juegos, donde se mostraron los conocimientos adquiridos.

El objetivo de este programa del Sistema Municipal DIF, fue mostrar a las y los niños una forma diferente de ver la comida y la alimentación, que conocieran el plato del bien comer y las porciones sanas de cada grupo alimenticio dependiendo de las edades, así como los beneficios y aportes de cada alimento.

«Las y los alumnos han hecho suyos los conocimientos y hábitos que se les han enseñado, y además han entendido la importancia que tienen estos hábitos en sus hogares, porque la alimentación comienza ahí, con la familia sentada a la mesa para desayunar, comer y cenar», dijo el Presidente Municipal.

Miguel Parrodi recordó que si bien es importante la formación académica para un mejor futuro, así como los valores aprendidos en casa, no se puede dejar de lado la salud, el bienestar físico y emocional, lo cual dijo, es la base de una vida saludable para el futuro; añadió que la forma en la que se alimenten definirá su salud presente y futura, por ello la razón de esta campaña de orientación alimentaria.

Finalmente, Gita Béjar recordó que gracias a esta campaña las y los estudiantes están cambiando sus hábitos y también transmitiendo nuevos hábitos en sus casas al platicar lo que han aprendido, promoviendo una mejor alimentación en sus entornos: casa, amistades y colonias.

«La idea general que se tiene, lamentablemente, es que comer sano muchas veces se considera que es no comer rico, sin embargo, con esta campaña los niños y las niñas se han dado cuenta que esto no es así, hoy todas y todos ellos saben la importancia de una buena alimentación, y saben además que no hay nada más rico que comer saludable», concluyó.