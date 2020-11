Presupuesto justo para municipios no es concesión, es obligación jurídica y moral del Gobierno Federal: Luis Nava

Durante su participación en la videoconferencia de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), en la que se abordó la necesidad de que se procure un Presupuesto de Egresos de la Federación más justo para el 2021, el Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, lamentó que en uno de los momentos más difíciles para el país a causa de la pandemia por el COVID-19, el Gobierno Federal presente un presupuesto que limita la capacidad de los gobiernos estatales y municipales para atender las necesidades de las y los mexicanos.

“Tengámoslo claro, el Federalismo no es un capricho, es un principio constitucional, un principio político y también de eficiencia gubernamental. No es que las administraciones municipales queramos más recursos, es que la ciudadanía necesita que los tengamos para atender nuestras responsabilidades constitucionales, para atender las demandas de obra, de servicios, de seguridad y muchas otras que el gobierno federal no tiene ni la facultad, ni la capacidad de atender”, manifestó.

Luis Nava aseguró que sería entendible una disminución general del presupuesto dada la situación que se vive a nivel mundial, sin embargo consideró que la falta de voluntad política explica el recorte desproporcionado en las aportaciones para entidades y municipios; motivo por el cual dejó en claro que las y los alcaldes, así como los gobernadores, no quitarán el dedo del renglón y lucharán por un mejor presupuesto que permita atender las necesidades de las y los mexicanos.

“Un presupuesto justo no es una concesión, es una obligación jurídica, política del gobierno federal frente a las y los mexicanos. Dañar a los municipios es dañar las bases de nuestro sistema gubernamental, la capacidad de quienes estamos ahí, de quienes ven por el cuidado de las calles, de la provisión de los servicios, de la seguridad en las colonias y barrios; estamos hablando de la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó.

El Presidente Municipal indicó que tan sólo del FAIS y el FORTAMUN hay una caída de más de ocho mil millones de pesos, recorte que dijo, afecta temas prioritarios no sólo para las y los queretanos, sino para todas las y los mexicanos, como los son: programas de desarrollo, la seguridad y el bienestar social. Además recordó que para este 2021, ni el FORTASEG, ni el Fondo Minero y de Apoyo a Migrantes fueron presupuestados a pesar ser temas importantes.

Luis Nava hizo un llamado a las y los diputados que pretenden apoyar este proyecto de presupuesto, a visitar las colonias, los barrios y las comunidades para que platiquen con la gente y les digan por qué su calidad de vida no es una prioridad. Por último aseguró que ante esta situación no sólo seguirán exigiendo a la Federación, sino también protegerán a la ciudadanía.

En esta videoconferencia de prensa participaron: Marko Cortés Mendoza, Presidente Nacional del PAN; el Senador Mauricio Kuri González. Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores; la Diputada Laura Rojas, integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados; Enrique Vargas del Villar, Presidente Municipal de Huixquilucan, Estado de México y Presidente de ANAC; Héctor López Santillana, Presidente Municipal de León, Guanajuato; Maki Esther Ortiz Domínguez, Presidenta Municipal de Reynosa, Tamaulipas; María Eugenia Campos Galván, Presidenta Municipal de Chihuahua, Chihuahua; y María Teresa Jiménez Esquivel, Presidenta Municipal de Aguascalientes, Aguascalientes.