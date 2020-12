Procura Municipio de Querétaro la supervisión de las nuevas medidas de seguridad sanitaria: Tonatiuh Cervantes

Con la finalidad de reforzar las medidas para hacer frente al COVID-19, el Municipio de Querétaro, a través de la Secretaría General de Gobierno, informa que se llevan a cabo recorridos de información en las siete Delegaciones Municipales para dar a conocer a la población las restricciones, aforos y horarios de servicio de los distintos sectores de la economía local.

El Secretario General de Gobierno, Tonatiuh Cervantes, comentó que estas medidas están diseñadas para proteger la salud de las y los queretanos, además de permitir las actividades económicas, productivas y sociales, siempre y cuando se procure el uso adecuado de cubreboca, sanitizantes, gel antibacterial, termómetro digital y desinfección de espacios.

“El espíritu es primero tratar de concientizar de dialogar, de alcanzar acuerdos que nos permitan mantener la sana distancia, el uso de cubre bocas, el no saturar los aforos que están permitidos en los acuerdos del escenario b, que es el que ha estado circulando a través de infografías tanto de Gobierno del Estado como del Gobierno Municipal”, comentó.

El Secretario añadió que en un esfuerzo conjunto con la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, las Coordinaciones de Protección Civil Estatal y Municipal, Policía Estatal y Guardia Municipal, del 30 de noviembre y hasta la fecha se ha dado cumplimiento a la correcta supervisión de los diferentes giros comerciales, denuncias ciudadanas, eventos sociales y de entretenimiento, arrojando como resultados: dos desalojos de canchas, dispersión de personas en parques, supervisión de cierres en una plaza comercial ubicada sobre Paseo de la Nación, la suspensión de tres eventos privados, de un supermercado y un salón de fiestas por no cumplir con las medidas sanitarias.

Aunado a esto, la Dirección de Inspección realizó la verificación a más de 500 establecimientos comerciales, entre ellos puestos localizados en vía pública, lo que dio como resultado: dos actas administrativas por laborar fuera de horario, un acta administrativas por falta de uso de cubrebocas en un gimnasio, aseguramiento y acta por venta clandestina de alcohol en las inmediaciones del tianguis de San Pedro, clausura y acta por aforo y clandestinaje de alcohol en un restaurante en la comunidad de Mompaní.

Además se revisaron 96 tianguis, para validar distancias entre puesto y puesto, así como la restricción de instalación de comerciantes no autorizados en el tianguis de El Salitre.

Tonatiuh Cervantes reiteró que hasta el momento no han sido presentadas ante el Juez Cívico personas por no usar cubrebocas en vía pública y espacios privados; así como por no acatar las medidas sanitarias para prevenir la propagación del COVID-19.