PROPUESTA DE MORENA SOBRE ÓRGANOS REGULADORES INTENTA CREAR UN FRANKENSTEIN PARA MANEJARLO A SU ANTOJO

La propuesta de Morena sobre los órganos reguladores busca crear un Frankenstein para manejarlo a su antojo y, con ello, extinguir la propiedad privada, impedir la competencia y socavar su autonomía, afirmó el coordinador Mauricio Kuri González, al tiempo que advirtió que la bancada panista en el Senado no lo va a permitir.

“Este Frankenstein lo único que lograría sería incrementar la pérdida de empleos, encarecer los sectores y restringir la capacidad de decisión, al limitar las resoluciones a 5 consejeros que, evidentemente, querrá imponer el gobierno federal”, alertó en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter.

Lamentó que, bajo su gastado argumento de una austeridad malentendida, Morena quiere soltar otro duro golpe para derribar las instituciones: “ya no nos asombra, al contrario, sorpresa sería si tan solo por un día dejaran de lado el autoritarismo”, indicó.

Como ejemplo, señaló que hoy en varios medios se establece que a escondidas la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aprobó un aumento de hasta 775 por ciento a las tarifas de transmisión de energías renovables, lo que afecta gravemente a las PyMES.

“Morena ha dejado claro que no le importa la economía de las familias mexicanas ni el medio ambiente. No seguirán destruyendo la prosperidad de las familias mexicanas. No lo vamos a permitir”, advirtió.