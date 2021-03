Publica universitaria de la UAQ investigación pionera en Iberoamérica en editorial brasileña

El artículo científico “El uso social de la fotografía digital en jóvenes con hipoacusia y sordera como fortalecimiento de su identidad”, pionero en su tipo, de la Lic. María Isamar Cabrera Ríos, egresada de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fue publicado en el libro “Comunicación, Política y Actores Colectivos 2”, de la editorial brasileña Atena Editorial.

El libro reúne una serie de aportes científicos que profundizan el debate sobre temas de convergencia entre las áreas de comunicación, periodismo, publicidad y relaciones públicas en el diálogo con otras áreas del conocimiento como la psicología, la sociología, las ciencias políticas y el marketing político.

Está conformado por artículos científicos interdisciplinarios que presentan resultados de investigaciones realizadas en diversas instituciones de Brasil, convirtiendo al capítulo de la también jefa de Video de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UAQ en el único aporte mexicano, con el que se reconoce que la participación de la Máxima Casa de Estudios de la entidad da carácter internacional al estudio de las áreas de comunicación en busca de avances a favor de la sociedad.

El aporte de de la Lic. Cabrera Ríos es pionero en el país e Iberoamérica, ya que sólo existían estudios sobre la hipoacusia y la sordera en el área de la salud, siendo esta la primera en el ámbito de las ciencias sociales.

“En diciembre del año pasado me escribió la editorial y me dijo que estaba muy interesada en publicar esta investigación, porque ya la tenían en la base de datos de investigaciones -primero, en 2019, se publicó en el libro ‘Expresión, cultura y participación ciudadana. Los escenarios de la comunicación al cierre de un ciclo’, producto del XXIX Encuentro Nacional de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC)-; la encuentran en buscadores científicos y en el acta del Congreso y se ponen en contacto conmigo”, señaló la universitaria.

El artículo contiene parte de los resultados de la investigación de comunicación en el área de cultura digital que la Lic. Cabrera Ríos ha trabajado durante varios años al estudiar el uso social de la fotografía digital en jóvenes queretanos de 18 a 25 años con hipoacusia y sordera, quienes debido a su limitación auditiva emplean la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para crear secuencias de imágenes con varias autofotos, mismas que utilizan para expresarse mejor y comunicarse con otros sordos a través de Facebook

Las conclusiones de la investigación detallan que estas imágenes se convierten en una herramienta para la accesibilidad y la comunicación como práctica inclusiva. También se destaca que los sujetos de investigación fortalecen su identidad, pues nunca ocultan su discapacidad en la esfera online ni en la offline. Además, visibilizan su discurso ante las personas oyentes y fomentan la promoción de la LSM y la cultura sorda.

Los sujetos de investigación forman parte de la Comisión de Personas Sordas del Estado de Querétaro (CPSEQ) a quienes la investigadora estudió no sólo en lo online sino también en lo offline para que contarán cómo se les ocurrió hacer las fotografías, su intención y su historia de vida para entender los diferentes tipos de sordera que existen. Cabe señalar que la Asociación Queretana de Intérpretes (ASQUI) estuvo presente durante la investigación para orientar en el entendimiento de la cultura sorda e interpretar situaciones.

La investigadora dijo que estos trabajos hacen que las personas con esta discapacidad sean visibles no solo como un sujeto de estudio, sino también para impulsar políticas públicas y educativas que eliminen las barreras de comunicación y que mejoren su pleno desarrollo en la formación académica.

“Hice esta investigación porque no basta con saber de esta discapacidad que es la sordera, sino que también es importante darle visibilidad a través de la investigación en las ciencias sociales, porque dentro de todas las discapacidades, la sordera es la más discriminada, porque no se ve, y en el mundo hay 278 millones de personas sordas según la OMS (Organización Mundial de la Salud) y en Querétaro hay más de 14 mil y al hacer esta investigación también me di cuenta que son invisibles en la investigación académica”, aseguró.

La Lic. Cabrera Ríos invitó a más investigadores a que integren a la comunidad sorda en las investigaciones de las ciencias sociales y la comunicación para promover la LSM, la cultura sorda y la alfabetización digital.

El libro “Comunicación, Política y Actores Colectivos 2” está indexado con DOI, ISBN, ISI, Factor de Impacto, EduCAPES, REDIB (de la Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico), ProQuest y Google Académico. El artículo “El uso social de la fotografía digital en jóvenes con hipoacusia y sordera como fortalecimiento de su identidad” está en las plataformas de búsqueda de contenidos científicos y académicos que forman parte de Brasil como Skoob; en las plataformas de lengua inglesa como GoodReads de Amazon, Open Library y academia.edu; y en la interfaz mundial ProQuest. La obra puede ser consultada en la siguiente liga: https://www.atenaeditora.com.br/post-ebook/3837.