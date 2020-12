Que no haya la tentación de privatizarla”: AMLO pondrá en manos de las Fuerzas Armadas Tren Maya y cuatro aeropuertos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este domingo en Quintana Roo, que “se tomó la decisión” de iniciar la construcción del aeropuerto de Tulum, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, también apoyará la Secretaría de Marina, indicó.

Además el mandatario dio a conocer que el aeropuerto Felipe Ángeles, de Palenque, Chetumal y de Tulum, así como tres tramos del Tren Maya, lo administrará una empresa dependiente de las Fuerzas Armadas.

“La administración, la operación del tren, la tenemos que definir con tiempo. Estamos pensando que de Tulum hasta Palenque, que son tres tramos del tren, más el Aeropuerto de Tulum, el Aeropuerto de Chetumal, el Aeropuerto de Palenque y el Aeropuerto Felipe Ángeles de la Ciudad de México, se maneje en una empresa que dependa de las Fuerzas Armadas indicó.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Durante la firma de convenio del Programa Regional de Ordenamiento Territorial, López Obrador explicó que el propósito de dicha disposición es financiar las pensiones y jubilaciones de soldados y marinos. ,

“Con el propósito de que sea buena la administración del tren, de los aeropuertos, que sea autosuficiente, y que las utilidades de esta empresa se destinen a fortalecer las finanzas para pensionados y jubilados de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de Marina, como de la Secretaría de la Defensa”, indicó el mandatario.

El presidente mexicano explicó que la decisión de que el Ejército Mexicano sea quien administre los cuatro aeropuertos y tres tramos del Tren Maya, es para garantizar la seguridad en la región y también, para “que no haya tentación de privatizar” la obra.

(Foto: Cortesía Presidencia)

“No quiero dejar de mencionar dos cosas, por las que considero así se debe de operar el tren, junto con los aeropuertos: primero, porque tenemos que proteger esta obra para que no haya la tentación de privatizarla, y que mejor que dejársela a las Fuerzas Armadas y que tenga como propósito el financiar las pensiones de marinos y de soldados, ese es un objetivo; y el segundo propósito, para entregar el tren y los aeropuertos a las Fuerzas Armadas, es que debemos de garantizar la seguridad en la región”, señaló López Obrador.

Aseguró que se debe de cuidar la seguridad en la región del sureste, como se está logrando, principalmente en Yucatán y Campeche, los dos estados con los índices más bajos de inseguridad en el país.

“Aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad, para que se garantice a todos los que visiten a esta región de que van a poder estar seguros. Ya se está logrando este propósito, no ahora, de tiempo atrás, hay que tener en cuenta que hay dos estados que son de los más seguros, si no los más seguros del país, Yucatán y Campeche, de acuerdo a datos de incidencia delictiva, y lo mismo vamos a cuidar aquí en Quintana Roo y en Tabasco, que se ha avanzado mucho en esa materia y desde luego en Chiapas, que vamos también obteniendo muy buenos resultados, pero toda esta región y más por lo que significa la zona fronteriza, tenemos que dar especial a la seguridad”, subrayó el presidente.

(Foto: Cortesía Presidencia)

López Obrador adelantó que se iniciará con las obras del aeropuerto de Tulum y el Ejército Mexicano será el encargado de su construcción, con apoyo de la Marina; así como de tres tramos del Tren Maya.

“Vamos también ya a comenzar la construcción del aeropuerto de Tulum, ya se tomó esa decisión, estamos contando con el apoyo no sólo de la Secretaría de la Defensa Nacional también de la Secretaría de Marina en todo.

Siempre estamos señalando de que son las dos instituciones fundamentales del Estado mexicano, la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

(Foto: Cortesía Presidencia)

Entonces, en la construcción del aeropuerto de Tulum, aunque va a estar a cargo de los ingenieros militares, participa también la Secretaría de Marina, porque su base aérea de la Secretaría de Marina va a formar parte de este complejo del aeropuerto, de la estación del tren y del desarrollo urbano, va a ayudar a ordenamiento urbano en Tulum.

Y también como aquí se ha dicho se va a iniciar pronto la construcción del tramo Tulum a Chetumal y el tramo de Chetumal a Escárcega para cerrar el circuito y van a estar esos dos tramos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional”, dijo el mandatario.info