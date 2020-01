Queridos Santos Reyes Melchor, Gaspar y Baltazar

ENFOQUE

Deseo que su viaje desde tierras tan lejanas, les haya sido placentero; les escribo hoy y espero que no sea muy tarde, pues sé que empiezan el domingo por la noche y terminan hasta la seis, y alcancen a cumplir mis deseos y peticiones.

Durante todo el año pasado me he portado muy bien, hice mis tareas y obtuve buenas calificaciones, les ayudé a mis padres y los respeté, no dije malas palabras y me comporté muy bien con mis compañeros.

Lo que les pido, no es tanto para mí, sino para mis papás, pues desde hace poco, más de un año, los veo muy preocupados, incluso en ocasiones los veo discutir, porque dicen que el dinero ya no les alcanza, tienen miedo de que no puedan pagar el préstamo de la casa porque dicen que a mi papá lo pueden correr en cualquier momento y que ya no habría comida, ni dinero para pagar mi transporte e ir a la escuela diariamente, lo que me daría mucha tristeza, pues ya no podría estudiar ni jugar con mis compañeros en el recreo.

Sin que se dieran cuenta, vi a mi papá muy enojado, porque dijo que no sé quién, por puro capricho, canceló una obra grandototota, creo que un aeropuerto, donde se perdieron más de 130 mil millones de pesos, yo no alcanzo todavía a comprender cuánto es esa cantidad, pero me imagino que debe ser mucho, pero mucho, mucho dinero

Dijo también que en una encuesta patito, el señor López, había engañado a la gente y que va a construir un tren, pero que va a matar a millones de animalitos y va a hacer más pobres a los indígenas que ahí habitan. Fue donde me di cuenta como se llama y en donde trabaja, el señor se llama Manuel Andrés López Obrador y dijo que trabaja como presidente, lo que también hizo enojar a mi mamá. No alcanzo a entender bien, pues los patitos son muy bonitos y los trenes me gustan mucho

Otro día, me obligaron a apagar la tele, pues estaba un señor peloncito en un noticiero y lo único que pasaban era cosas de muertos, balazos, por todos lados, que mujeres muy enojadas, rompían vidrios y pintaban monumentos, desde entonces, me prohíben ver la tele en las horas que pasan las noticias.

No pudimos salir de vacaciones, porque dijo mi papá que el año próximo, o sea éste, subirá la gasolina, la luz y que tendrá que pagar, la leche, las tortillas y hasta mi jugo y las galletas que diario me llevo a la escuela y algo que no entendí, que pagaría más impuestos, le quitó la tarjeta de crédito a mi mamá, porque dijo que las cosas se van a poner muy feas

Nunca había visto gritando a mi papá, cuando dijo que el señor López, decía muchas mentiras, que todos los mexicanos somos muy felices y no dejaba de repetir, feliz, feliz, feliz y yo no veo que en mi casa estén así, feliz feliz feliz.

También dijo que no habíamos crecido, pero yo le contesté que no era cierto, que del año pasado a hoy, yo había crecido 4 centímetros, pero me explicó, con mucha calma, que no se trataba de mí, sino del país, que su crecimiento era cero y que no había, inversión, que se estaba gastando el dinero en caprichos muy costosos, con gente que no trabaja y que los que sí lo hacen, les están quitando más dinero, entendí muy bien, pero desde entonces, dejaron de comprarme dulces, chocolates y golosinas, pero creo que ahora tienen menos dinero, aunque yo veo trabajar a mi papá igual o más que antes, pues sale desde muy temprano y ya no usa el coche, pues dice que no hay gasolina y si la hay, es muy cara.

También, desde que vi esas cosas feas en la tele, mi mamá, ya no me deja jugar con mis amigos y me lleva y me trae a la escuela, sin soltarme de la mano, pues dice que en la calle hay gente muy mala que pega y que hasta me pueden robar.

A mi mamá la he visto muy preocupada, porque mi tía Lupita está muy enferma y le contó a su comadre por teléfono, con palabras muy feas, que el ISSSTE es una cochinada, pues los atienden muy mal y no tienen medicinas y que ahora tienen que comprarlas

En resumen, queridos santos reyes, lo que en una pelea dijeron mi papá y mi mamá, que el señor López Obrador es muy malo, que tiene a muchos ladrones a su lado y que todos los días dice mentiras desde muy temprano.

Por eso les pido, mis queridos Santos Reyes, que le digan a ese señor López, que ya no diga más mentiras, para que las cosas en mi casa vuelvan a estar bien y seamos realmente felices,

Por último les pido, que, si les alcanza, me traigan un trenecito, no importa que no sea eléctrico y de pilas y que sea chiquito, para que no mate animalitos.

Muchas gracias, queridos Santos Reyes y que tengan un feliz viaje de regreso, les dejo mi pan, no me lo comí en la noche para que ustedes lo provechen

Los quiero mucho. A t e n t a m e n t e

Juanito, estoy en tercero y ya casi me se todas las tablas de multiplicar.

correo; jazaragoza_@hotmail.com