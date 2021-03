RAZÓN, TESÓN Y CORAZÓN “EMPRENDER ES … ¡WOW!”

Por formación o educación, desde niño hemos visto que una de las mayores lecciones que nos han dado los mayores es: “estudia, prepárate, saca buenas calificaciones … ¡para que cuando crezcas tengas un buen trabajo!”.

Esto supondría que todos tuviéramos la finalidad de trabajar para otros y así alcanzar nuestro éxito, pero … de ser así … ¿Quiénes serían los que arriesgarían sus esfuerzos y patrimonio para generar trabajos?

Desde luego hay quienes les gusta ser empleados, lo disfrutan y lo hacen estupendamente bien; pero … ¿hasta cuándo será el momento en que tanto en la familia como en la escuela se establezca una cultura emprendedora que nos lleve a crear y fomentar empresas?

Desafortunadamente, dadas las condiciones que vivimos, tal pareciera que muchos se han convertido en emprendedores no por convicción, sino por no encontrar un trabajo acorde a sus necesidades.

En fin y parafraseando esa lección ya mencionada … ¿no sería ideal pensar en: “… estudia, prepárate, saca buenas calificaciones para que cuando crezcas puedas elegir entre tener un buen trabajo o emprender y consolidar tu empresa?

EMPRENDER.

Ahora bien, conforme crecemos, nos damos cuenta de que estamos en el momento oportuno para intentar un nuevo camino o bien, sentimos que aun cuando hayamos alcanzado las metas propuestas, no estamos satisfechos con los resultados, ya sea porque no han implicado los retos deseados o porque sentimos que podemos dar más de nosotros.

En ese contexto, sea por decisión o por sensación, buscamos replantear nuestros objetivos y a partir de ellos, darnos la posibilidad de reinventarnos.

Si la nueva meta implica sólo un cambio de ánimo y objetivos dentro de tu empleo … ¡esto será excelente para ti! … pero si ésta atiende a crear y construir un nuevo presente, reinventando tu forma de vida y encaminado a tu autonomía económica … ¡sin duda serás un emprendedor!

Emprender es arriesgar tus esfuerzos, tiempo y patrimonio en aras de realizar tus sueños y satisfacer tus necesidades con los resultados … ¡Atrévete a construir tu emprendimiento!

CONTENER.

Si eres un emprendedor o bien, tienes la fortuna de orientar a alguno, recuerda algo sumamente importante … ¡Tan digno y honorable es ser empleado como crear una empresa!

Si vas a orientar, hazlo con libertad; en el entendido que no por el hecho de que tú no te hayas animado a hacerlo o no hayas obtenido los resultados deseados debes transmitir tus miedos o frustraciones a otros. No corresponde a la confianza reprimir las intenciones de otros.

Es válido dar una opinión objetiva en atención a las circunstancias que se presenten o elementos que se tengan; no así que expreses tus inquietudes bajo una situación subjetiva de tus conocimientos o experiencias. De más está opinar cuando sólo atienden tus observaciones a rumores o menciones sin sustento.

Sé libre para opinar, pero no seas esclavo de tus temores; ya que, al exponerlos, no sólo te limitas en tu apreciación sino puedes afectar los sueños de quienes han confiado en ti.

DETENER.

Un mal consejo puede destruir una excelente intención … ¡no lo des!

¿Por qué sembrar miedo a quienes nos piden orientación o a aquellos que tenemos en formación?

Sin duda que exponer el patrimonio para generar riqueza y vivir de sus frutos es una aventura; pero está será minimizada si tomamos en cuenta todas las circunstancias y los elementos con que se cuentan.

Es válido proceder considerando el momento adecuado; demos el tiempo que se requiera sin forzarlo. Asimismo, busquemos el equilibrio entre los objetivos personales y profesionales entendiendo que éstos pueden no desarrollarse en forma paralela.

Actúa conforme a los resultados que se pretendan y si es necesario un cambio drástico … ¡Inténtalo!

En tu vida tendrás pruebas … no te resistas a enfrentarlas; por el contrario … ¡construye la mejor versión de ti ante ellas!

ATREVER.

Frente a las circunstancias adversas, siempre habrá inquietudes; en especial, a los resultados. En ti está optar por pasar de largo ante ellas o enfrentarlas y buscar alcanzar los adecuados para ti.

Si decides lo primero, nunca sabrás si podías con ellas ni los logros que te hubieran representado. Si te atreves, conocerás tus alcances y con base en ello, las acciones para fortalecer tus debilidades y aprovechar tus oportunidades.

No es malo sentir miedo o incertidumbre ante las amenazas que pueden presentarse; por el contrario, aprende a vivir con ellas y ve por lo que sea mejor para ti.

Los héroes no son aquellos invencibles que pueden triunfar ante todas las adversidades; por el contrario, … ¡una actitud heroica toma conciencia de todo lo que significa perder y, aun así, busca lograr sus metas!

COMPRENDER.

Hay momentos que nos confunden por diversas causas; ya sea por la manera en que se presentan, por los logros obtenidos o bien, por un sinfín de variantes que nos sorprenden. En estos casos, es bueno tomarnos un tiempo para nosotros, analizar lo que queremos y actuar en consecuencia.

Hay quien lo hace por inercia y en ocasiones logra resultados óptimos; sin embargo, lo que fácil llega es muy probable que así se vaya y no se valore.

Cuando sabes de lo que eres capaz, reflexionas y entiendes que camino es el más adecuado para tus intereses; sin duda, estarás direccionando tu vida a un futuro promisorio.

¡Hacer lo que has decidido por convicción nunca será fácil, pero si te llenará de energía a pesar de todas y cada una de las vicisitudes que se te presenten!

ROMPER.

Nadie quiere renunciar a las comodidades alcanzadas; razones puede haber muchas: mediocridad, comodidad, costumbre, miedo, incertidumbre, entre otras. No obstante, si algo es constante en esta vida es el cambio y hay ocasiones en que es necesario romper con el pasado para alcanzar una mejor estadía en tu vida.

La naturaleza es sabia y nos ilustra con miles de ejemplos esos procesos; pensemos en la oruga que se transforma en mariposa o bien, el águila que se encierra hasta que cambia de pico.

Crecer duele, en mayor o menor medida, y está en nosotros tener una vida de progreso, decadencia o monotonía.

Es difícil romper con hábitos o comodidades, pero … ¡la vida tiene sus riesgos y en ti está superarlos y disfrutar el hacerlo!

DEVOLVER.

Una vez que construyes los caminos y defines tu destino no debiera haber nadie que te detenga, excepto tú. Si ya sabes lo que quieres … ¡busca lograrlo! Deja atrás tus dudas y hazlo.

En tu compromiso con lo que deseas, radicará el esfuerzo a realizar. A cada paso que des y cada meta que consigas, ten algo siempre presente … ¡comparte los beneficios que obtienes!

Generosidad, Solidaridad y Humildad son virtudes que deben acompañar tu vida. En la medida que éstas las hagas partícipes de tu cotidianeidad, enriquecerás tu entorno y, por ende, tu día a día.

Si tienes la suerte de triunfar, no pierdas el tiempo alimentando tu ego; por el contrario, comparte con quienes están a tu lado y sonríe porque tienes la fortuna de contar con ellos.

Si siembras sonrisas, cosecharas alegrías … ¡disfruta florecer con quien te importa!

Si tienes la fortuna de tener un empleo … ¡agradécelo y da lo mejor en él! … ¡Sin duda serás un elemento clave para alcanzar las metas establecidas!

Y si te has atrevido a construir tu emprendimiento … ¡WOW! … ¡sé la persona capaz de consolidarlo por ti y por quienes ahí participan! … Con tu ejemplo … ¡haz que otros se atrevan a ser emprendedores!

¡Una persona agradecida, es una persona bendecida! … ¿TÚ LO ERES?