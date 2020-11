Regala vida, dona sangre

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro hace un atento llamado a las queretanas y queretanos para que se sumen a una causa altruista, siendo donadores de sangre. Debido a la actual contingencia sanitaria por COVID-19, la donación de sangre ha disminuido de forma considerable. Es momento de apoyo y solidaridad. Al donar sangre no solo ayudas a la persona que la recibe, tu cuerpo también lo agradecerá. Al donar, ayudarás a tu organismo a estimular la producción de nuevas células sanguíneas, se reducirá el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares, se depurarán los triglicéridos, se limpiarán los niveles de hierro en la sangre y mejorará el flujo sanguíneo, por lo tanto la oxigenación. En el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), es necesario contar con reservas de los diferentes grupos sanguíneos, sin embargo, en este momento, se requiere especialmente de grupo O Rh negativo. Si deseas apoyar, acude al CETS, ubicado en avenida 5 de Febrero número 101, colonia Virreyes, Querétaro, Querétaro. Para mayor información, puedes llamar a los números telefónicos: 442 2169544 y 442 2427606. El CETS se encuentra en la explanada del Hospital General de Querétaro; no obstante, las personas que acuden a donar no tienen ninguna interacción dentro de la unidad hospitalaria, ya que el acceso a esta área es independiente. Todo el proceso de la donación se realiza dentro de la unidad, sin ninguna conexión hacia el hospital. Como en cada unidad de la Secretaría de Salud, en el CETS se adoptan todas las medidas de prevención, de acuerdo con los protocolos establecidos, con el fin de evitar riesgos, tanto para los donadores, como para el personal. Los horarios en los que inician los procedimientos para la donación son: de lunes a viernes, por las mañanas, a las 07:00, 08:00 o 09:00 horas; por las tardes, a las 14:00 o 15:00 horas. Los sábados, domingos y días festivos, por las mañanas a las 07:30 u 08:30 horas, y por las tardes, a las 14:00 o 15:00 horas. Los requisitos para donar son: • Presentar identificación oficial vigente con fotografía.

• Ser mayor de 18 años de edad y menor de 65.

• Pesar más de 50 kilos.

• Ayuno de ocho horas.

• No haberse realizado delineados faciales, acupuntura, tatuajes ni perforaciones en el cuerpo los últimos 12 meses.

• En caso de utilizar adornos en lengua, nariz, labios y/o genitales, retirarlos 72 horas antes de acudir a la donación.

• No haberse depilado con láser en los últimos 12 meses.

• No haber tenido operaciones en los últimos seis meses.

• No haber tenido parto, cesárea, aborto, legrado o haber amamantado en los últimos seis meses.

• No haber sido vacunado los últimos 30 días.

• No haber tomado ningún tipo de medicamento en los últimos ocho días.

• No tomar bebidas alcohólicas dos días previos.

• Presentarse sin caries severa ni lesiones bucales. Si acudes por la mañana, la noche previa a la donación debes cenar alimentos sin grasas, como té, café, fruta, gelatina, ensalada sin aderezos. Si acudes por la tarde, en la mañana debes desayunar sin grasas.