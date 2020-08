De Política y Mujeres

Por. Alex Goodman

Solo un régimen dictatorial busca el control de información en los medios de comunicación masiva. Eso está intentando hacer el dictadorzuelo de marras para poder defender, ilegalmente, por cierto, lo que le queda por controlar.

Solo en un régimen dictatorial se ataca a los medios que informan con veracidad, y se denigra y amenaza a sus informantes. Solo un régimen dictatorial esconde información al pueblo. Un dictador inepto e ignorante, tiene su régimen nefasto en construcción, en nuestro país.

Pero: Calma, calma… ¡Que no cunda el pánico! López dijo que habrá vacuna contra covid para México, para todos, gracias a que tenemos finanzas públicas sanas. Incluso, dijo que tendremos trato preferencial.

¿Será? ¿Por qué no invertimos en Investigación en lugar de pensar en comprar? ¿Cuándo cambiaremos? Por qué no dice que la vacuna está en investigación, que deberá pasar los protocolos que establece la OMS, que aún deberán hacerse pruebas masivas para investigar los posibles efectos secundarios, y después… Hasta después, procederá la producción masiva… Todo ese proceso, llevará un año, aproximadamente… Por qué no dice que se nos autorizó a comprar solo 120 millones de vacunas, que alcanzar solo para 60 millones de mexicanos, puesto que se requiere un refuerzo al mes siguiente… ¿Qué va a pasar con los otros 70 millones de mexicanos? ¿Como se van a sortear? ¿Como se van a distribuir? Cual; ¿es el plan? (Aunque el mismo dice que NUNCA HACE PLANES!!!)… El estado no produce riqueza.

Se sustenta cobrando impuestos a los que sí la producen: Empresarios y trabajadores. López es una persona con ideas medievales, por más que lo defiendan (siempre sin argumentos) sus babeantes seguidores, y es por eso que a veinte meses de asumir el cargo, aún con la supuesta austeridad ya no hay ni un centavo en las arcas nacionales para 2020. Por eso estamos como estamos: ¿Si usted piensa que lo peor es la corrupción, donde quedan rubros tan importantes como la inseguridad, la economía y la salud, que están ejecutándose cada día por la ineptitud de su mal gobierno? El presidente López les leyó la cartilla a los miembros de su gabinete: Les recordó que lo peor que le podría pasar a su gobierno sería un acto de corrupción, y a diario se nos muestran esos actos en las noticias. Por ello, en las próximas elecciones para presidente de México, votaré por el candidato o candidata que todos los días me fastidie, me harté, me tenga hasta la madre, con que va a meter a López, a la cárcel. No hay de otra. Así se las pongo. Se cansa López de cacarear que acaba la corrupción, pero yo nunca vi a Calderón saludar a la mamá de un narco, ni que ordenara dejar ir al hijo del Chapo aún con orden de aprehensión vigente.

Eso es una violación flagrante a las leyes mexicanas que el señor López ha Jurado respetar. Aunque sabemos que no lo hace. Yo al menos, si, ¡se lo demandó y se lo exijo! No es tiempo de preocuparnos más, porque López va a ver de dónde, pero de que intentará sacar dinero a costa de medicamentos, aumentos de impuestos, ajuste de precios a las gasolinas, etcétera, pero de que saca para las becas a sus ninis, lo saca. Aunque tenga que endeudarnos a todos, y siga pregonando lo contrario.

Ojalá juzguen a Enrique Peña Nieto y lo refundan para siempre en la cárcel. Esto sentaría el precedente para refundir a López y sus secuaces llegado el momento. Los mexicanos queremos que se castigue a quienes han saqueado a nuestro país, sea Lozoya, Peña, Calderón, pero también Ana Guevara, Irma Eréndira, Bejarano, Ackerman, Padierna, y un largo etcétera. La ley debe aplicarse a todos para acabar con la corrupción. Sean azules, tricolores, amarillos o morenos. Denunciar delitos ya prescritos mina la ya poca credibilidad de la fiscalía actual. Y si esa corrupción alcanza a Francisco Domínguez, Gobernador Panista de Querétaro, pues, que haya justicia, sin miramientos. Ya basta de corruptelas. ¿Ya se olvidaron del tren México-Toluca? Está un 70% de la obra desde hace dos años!!! ¡Y nada de luz en el horizonte!

Hace 16 años, López decía que él no tenía porqué saber de un montón de billetes, para financiar su campaña, que fueron recibidos por su secretario particular René Bejarano. A veces la historia rima. Habría que recordárselo a John M Ackerman y a los feligreses de la 4T. (¿¿¿Y los segundos pisos???) Se los dije… Este gobierno enfocado siempre en lo más importante. Próximo paso será prohibir pantalones con bragueta, para evitar la pasada exhibición de López. Si no aprendemos de las tragedias, no hemos aprendido nada.

Contacto:alexescritorqro@gmail.com