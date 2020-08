Reinicia Prepa Abierta aplicación de exámenes mediante citas: SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa a la comunidad escolar del

servicio de Preparatoria Abierta que, desde el pasado 20 de agosto, reinició la

aplicación de exámenes mediante citas para salvaguardar la salud de todas las

personas que participan en el proceso.

Como lo ha manifestado el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma

Barragán, los servicios educativos atienden las disposiciones de las autoridades

sanitarias federal y locales, a fin de salvaguardar la salud de las y los estudiantes,

por lo que cualquier trámite o proceso tendrá que desarrollarse bajo los protocolos

de salud correspondientes.

El Subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, detalló que

esta modalidad educativa no es escolarizada y exige que los exámenes sean

realizados de manera presencial, por lo que se llevan a cabo en las instalaciones

de la Dirección General del Bachillerato, ubicadas en José María Rico 221, alcaldía

Benito Juárez, Colonia Acacias, 03240, Ciudad de México.

En seguimiento a las recomendaciones de las autoridades sanitarias y para

mantener la sana distancia, la asistencia de los estudiantes del programa es

mediante un sistema de citas. Además, se solicita que las y los interesados acudan

sin acompañantes, con la salvedad de aquellos que requieran asistencia, y portando

cubrebocas en todo momento, agregó.

Las y los estudiantes interesados pueden solicitar su cita desde de la página

prepaabierta.sep.gob.mx o por correo electrónico a la cuenta

prepaabierta@nube.sep.gob.mx; en el cual deben incluir: nombre completo, número

de matrícula y el nombre de las asignaturas o módulos que desea presentar.

Es importante señalar que, en este periodo inicial, se dará prioridad a aquellos

alumnos que están por terminar sus estudios o por ingresar a alguna institución de

Educación Superior.

El día del examen es necesario acudir en el horario establecido a las instalaciones

de la Dirección General del Bachillerato, presentar la credencial de Preparatoria

Abierta o alguna identificación oficial vigente en original y el comprobante de pago

bancario por derecho a examen, mismos que se aplican: martes, jueves y sábados,

en horarios de 9:30 a 11:00 hrs., de 11:10 a 12:40, de 12:50 a 14:20, y de14:30 a

16:00 hrs.

La Preparatoria Abierta es una modalidad flexible y no requiere de un examen de

admisión, las inscripciones están abiertas todo el año, los estudiantes eligen

libremente la trayectoria curricular, así como el horario y calendario de estudio. Es

autodidacta, pero los alumnos cuentan con el apoyo de asesorías, además de que

pueden cursarla a cualquier edad y no hay un plazo máximo para hacerlo.

La Subsecretaría de Educación Media Superior reitera que el servicio de Prepa

Abierta está disponible en la Ciudad en México para quienes desean iniciar,

continuar o concluir sus estudios de bachillerato en la modalidad no escolarizada.

Para realizar el trámite de inscripción se requiere enviar copias legibles de la

siguiente documentación: acta de nacimiento, CURP, certificado de Educación

Secundaria, fotografía reciente e identificación oficial vigente con fotografía, en caso

de ser mayor de edad. Al concluir el registro, las y los aspirantes recibirán por correo

electrónico su folio y contraseña con los que podrán dar seguimiento al trámite.