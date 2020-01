Richmond contra el bienestar

Procesos del Poder

NIELS ROSAS VALDEZ

Hoy una enorme cantidad de personas se reunieron en Richmond, capital del estado de

Virginia, para protestar ante políticas herméticas implementadas en el pasado reciente acerca

del control y regulación de las armas. No es, desde luego, la primera vez que sucede esto o

eventos similares de apoyo hacia el uso y portación de armas de fuego en Estados Unidos de

América (EUA), sin embargo, sí se puede comentar que esta particular reunión mostró un

enfado generalizado por la coerción en las libertades de las personas. ¿Qué se puede comentar

al respecto?

A diferencia de otros países democráticos, en EUA el uso y portación de armas de fuego es

una práctica muy arraigada en su cultura. Tan es así que esta se encuentra protegida de

manera legal en la segunda enmienda. Por lo tanto, los ciudadanos estadounidenses tienen la

posibilidad de guardar un arma de fuego en casa, que muchos lo hacen por protección, pero

otros más lo hacen por diferentes razones que no necesariamente son muy inteligentes que

digamos. No obstante, esto no significa que en todos los estados la mayoría de la población

posea armas de fuego, más bien, en algunos más que en otros esta cultura está más arraigada.

No hay que generalizar, pero habitualmente son los estados del sur quienes siguen más de

cerca esta práctica. Entre ellos está Virginia, cuyo gobernador, Ralph Northam, emitió una

serie de reformas hace unos días que restringen el uso de armas de fuego. Esto ha enfurecido

a grandes porciones de la población estadounidense, no sólo del tal estado, sino de otras

partes de EUA quienes se dieron cita en Richmond para protestar ante los cambios

mencionados. Desde luego ellos están en todo su derecho de manifestarse, y tiene sentido

que lo hagan, pues más allá de hacer sentir su voz, la protesta se muestra como un mensaje

de desacuerdo que podría servir para desalentar los intereses e intenciones de otros gobiernos

de otros estados para establecer reformas similares a las aplicadas por Northam.

Pero en este escenario existen otros actores. Primero que nada están las grandes empresas

que se dedican a fabricar armas de fuego, quienes tienen un mercado cautivo y que perderían

ingresos económicos por estas reformas. Por otro lado está la visión de Northam – que quizá

está sobreentendido que es Demócrata – de control y regulación de armas para evitar

escenarios terribles que han aquejado a la población en EUA con los tiroteos, particularmente

el efectuado en Charlottesville, Virginia, hace poco menos de tres años. Pero aquí también

entra el presidente, Donald Trump. Su base política se encuentra en varios estados de

gobierno republicano, pero también habitualmente en personas y grupos que apoyan el uso

de armas, como la Asociación Nacional del Rifle, es decir, los congregados en Richmond.

No por nada él está apoyando este tipo de manifestaciones.

Ahora, algo importante que hay que mencionar aquí es que, si bien estas personas están

haciendo uso de sus derechos, es ineludible apuntar que la falta de control y regulación de

armas de fuego en EUA ha permitido el despliegue de la serie de tiroteos que su población

experimenta varias veces por año. Pero también permite otra serie de actividades, como el

comercio en el “mercado negro”, donde el principal comprador es México. De esta manera,

no sólo grupos delictivos pueden hacerse de un material armamentístico que podría poner en

aprietos a las fuerzas policiales mexicanas, sino que civiles pueden también conseguir armas.

No hay que irnos tan lejos, lo que pasó en Coahuila ha sido un resultado de lo anterior.

