Romero Deschamps, el todopoderoso sindicalista de Pemex, presenta su renuncia por un exhorto del Gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado este martes que el exlíder petrolero Carlos Romero Deschamps ha presentado su renuncia definitiva. “A partir del día de hoy el señor Deschamps deja de ser trabajador activo de Pemex. Eso lo hace por voluntad propia y por un exhorto que le hicimos”, ha informado en rueda de prensa. El exdirigente sindical, investigado por corrupción y lavado de dinero, supuestamente había acumulado sus días de vacaciones tras haber trabajado por más de 25 años en la empresa pública petrolera. En consecuencia, podía mantenerse como trabajador activo de vacaciones hasta 2024, algo que el presidente consideraba “inmoral” aunque “fuese legal y que así estuviese acordado en las condiciones laborales”. López Obrador ha insistido en que la renuncia de Deschamps ha sido por voluntad propia y que no se le ha forzado a tomar la decisión.

López Obrador ha indicado que el director de Contralínea, Miguel Badillo, señaló en un reporte periodístico sobre el desvío de 200 millones de pesos (casi 10 millones de dólares) para pagos sindicales que Deschamps estaba de vacaciones. “Algo que no sabía, me pareció raro”, ha añadido. El exjefe sindical supuestamente no había usado sus días durante las casi tres décadas que fue dirigente y, de acuerdo al contrato colectivo, podía usar los días acumulados. Por ello, era capaz de mantenerse como trabajador activo dentro de la petrolera hasta 2024. “Badillo planteo que no podía sostenerlo, que iban a buscar cómo tenerlo en activo porque terminando nuestro Gobierno iba a regresar al sindicato. Ese era el plan, pero no lo puedo confirmar”, ha dicho el presidente cuyo mandato termina en 2024.infob