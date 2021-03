Rumbo al XXI: 24 Insultos a mi presidente

En ella y en un tiempo de 27 minutos y 21 segundos el entrevistado profiere 24 insultos al Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador. Me llegó el viernes 12 de marzo al celular, cuando la consulté en internet tenía ya 1.2 millones de visitas. Después de escucharla me puse a analizarla. Empecé por el lugar de la entrevista: una propiedad amplísima equivalente a un campo de futbol, cercada y con edificios al fondo, por lo tanto, urbanizada. Una millonada. Dentro de la estancia principal sólo dos sillas como mobiliario, amplísimos y grandes ventanales, con una vista al campo primorosa. El dueño, quien lo sea, es un pudiente. Al finalizar el entrevistado la invitación, luego entonces, no es el propietario. Dudo mucho que Carlos Loret de Mola Álvarez, (yucateco, 44 años) sea el propietario del inmueble porque de serlo ya tendría lo suficiente como para retirarse de este noble oficio que es el periodismo.

-La primera pregunta fue: ¿Cómo presentar a Diego Fernández de Cevallos conocido como el jefe Diego? Opta por lo tanto a lo acontecido apenas la última semana: una primera intrusión en las redes sociales, una primera plana en el periódico Reforma y un video de hace 20 años donde debaten el candidato al gobierno de la Ciudad de México y el entrevistado.

-No me voy a ir a la historia para remontar su biografía que todos conocen muy bien. ¿Cómo llegar a las redes sociales, cuál fue la decisión de llegar ahí?.

-“Primero mi familia me estuvo pidiendo que entrara y después un amigo mío me insistió y aquí estoy”. No identificó el nombre del amigo.

Para el minuto 4 ya aparecen los insultos: “pandillero, simulador, rufián, patán, sinvergüenza, embaucador, estafador, mentiroso”. De paso califica a los que hoy hacen gobierno como “porquería, basura, pudrición”.

-¿Cuál es el pronóstico de Diego Fernández de Cevallos para el próximo 6 de junio?

¿Creé que realmente la oposición va a recuperar la mayoría en el Congreso en la Cámara de Diputados?

-Hay muchas probabilidades.

Querido lector, independientemente de lo que se diga en el resto de la entrevista y tu valiosa opinión, apareció en el minuto 8 la motivación de ella, enviar un mensaje a los seguidores e inconformes que el objetivo de la elección siguiente no son las gubernaturas, ni las presidencias municipales, sino el lograr la mayoría en la Cámara de Diputados. Logrando este objetivo, que se prepare el presidente para dejar de gobernar. ¿Cómo deduzco esto? El entrevistado se desvió sobre el tema de las mujeres y se estaba perdiendo de lo medular: un mensaje claro y contundente. Debía ser así para todos aquellos que iban a difundir la entrevista. Loret de Mola lo reencauzó a lo medular: lograr la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, lo que significa aprobar el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

-¿Qué pasa si gana el presidente?

-Va a seguir haciendo brutalidades.

-¿Peores? (una opinión de Loret de Mola).

Para el minuto 12 aparecen los insultos de: bribón, enfermo mental, deshonesto, se repiten mentiroso, sinvergüenza, se agregan delincuente, pajarraco y cobarde.

-¿Es un peligro para México?

-¡No, es un daño! ¡Es un daño grave para México en todo sentidos!

Para el minuto 15 aparecen los insultos de payaso, bobo, sinvergüenza de tiempo completo, brabucón, pendenciero de barrio, estúpido, imbécil.

-Me hace falta hacer una escala: los militares. ¿Qué piensa Diego Fernández de Cevallos de lo que está pasando entre los militares y López Obrador? (Minuto 16).

La pregunta está fuera del contexto de la entrevista, pero sutilmente va al segundo objetivo de la misma: fracturar la lealtad de las fuerzas militares ante el jefe supremo, el único general de 5 estrellas, que es el presidente. Esta pregunta va en contra de la estabilidad del país. Esto no es una inocentada de los organizadores de la entrevista, este es un tema muy delicado que merece toda nuestra atención. La respuesta fue:

-¡Muy peligroso! Yo creo que pocos mexicanos han defendido a la milicia como lo he hecho yo… hoy les está entregando todo el poder y los trae de mil usos. Para eso no está la milicia…

-¿Qué es la mafia del poder?

-¡Lo que diga aquél!…y le duele mucho que le diga corrupto, pero se lo repito, porque lo es y de tiempo completo

-Pero…no se roba él la lana.

-Y eso qué tiene qué ver…es corrupto el que dispone de un dinero de un pueblo pobre para desperdiciarlo y echarlo a la basura como lo está echando él.

En el minuto 18 de la entrevista se dijo en forma lapidaria: “Se puede ser rico y honesto y se puede ser pobre y bribón” Sólo faltan 9 minutos, querido lector.

-Está, esta mafia del poder, ¿más unida que nunca?

-Yo no me considero parte de la mafia del poder. No sé que tan hundida o qué tan dispersa esté.

Tartufo (hipócrita, falso). Aparece en el minuto 19.

-¿Hasta donde va a llegar Diego Fernández de Ceballos?

-¡Hasta donde tope!

Loco y cínico aparecen en el minuto 24, sumando la misma cantidad de insultos.

Un comentario personal. En tiempos de Gustavo Díaz Ordaz, (1964-1970), una portada periodística confundió los pies de página de dos fotografías: una con miembros del gabinete y otra con la noticia de nuevos changos en el zoológico de Chapultepec. Fue la última edición del periódico. En tiempos de campaña se imprimió una nota de periódicos pasados donde se informaba sobre el asesinato-fusilamiento de una niña hija de la sirvienta, por parte de los hermanos, niños también, Salinas de Gortari, Carlos y Raúl. Se destruyó la imprenta. ¿Qué va a hacer mi presidente con estos insultos? Nada, ignorarlos.

Rumbo al XXI: el grupo dominante de México fue desplazado por su división interna, un político honesto y el hartazgo social. No regresarán en este sexenio.