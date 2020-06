Saldo blanco y sin daños en la conurbación por sismo de 7.5 grados

Veracruz, Ver.- Saldo blanco se reporta en la zona conurbada Veracruz-Boca del Rio, tras el sismo registrado la mañana de este martes de 7.5 con epicentro en Crucecitas, Oaxaca.

El director de Protección Civil de Veracruz, Alfonso García Cardona, informó que no han detectado ni recibido de reportes de daños por el movimiento telúrico, no obstante lo único que dejo fue el fuerte susto en la población.

Dijo que tal como lo marcan los protocolos de protección civil fueron evacuados varios edificios entre ellos hospitales e inmuebles gubernamentales así como comercios y viviendas.

Señaló que personal de protección civil, Bomberos, Servicios Municipales, Transito Municipal y Obras Publicas siguen realizando recorridos para detectar alguna situación y tomar las acciones correspondientes.

Puntualizó que las principales infraestructura de la ciudad como es el recinto portuario, el aeropuerto y el Sardinero ya trabajan con normalidad y la Comisión Federal de Electricidad tampoco reporta daños en su sistema eléctrico.

Para cualquier reporte, la Unidad de Protección Civil Municipal puso a disposición los teléfonos 2002270 y 2002271.

En caso de detectarse alguna grieta en alguna vivienda, el entrevistado recomendó llamar a un especialista para que pueda determinar el daño.

Por su parte el director de Protección Civil de Boca del Río, Andrés Escalera Pavón, dijo que tampoco hay reportes de daño a inmuebles, ni personas fallecidas o lesionadas después del sismo de 7. 5 grados que se registró antes de este mediodía.

«Afortunadamente hasta este momento tenemos un saldo blanco, estamos haciendo recorridos con las unidades por los diferentes sectores, estamos en el bulevar aquí enfrente de un edificio de los más altos de aquí, no percibimos nada, hasta el momento no hay un reporte de daños o alguna situación fue un sismo de 7.5 en el sureste del país en Crucecitas Oaxaca en punto de las 10:29».

Expuso que se evacuó de manera satisfactoria centros de trabajo, plazas comerciales y los principales edificios de gobierno de todos los niveles y se efectúa una verificación de toda la infraestructura de la ciudad.

Apuntó el funcionario público que en caso de algún reporte ciudadano de afectación se puede marcar al 9862323 o al 911 para verificar las situaciones que se están dando.