Salgado Macedonio, investigado por 2 violaciones, hace fiesta de cumpleaños con más de 500 invitados

Pese a las acusaciones por abuso sexual y la pandemia de COVID-19 que se encuentra en su segundo punto más álgido, Félix Salgado Macedonio festejó su cumpleaños con una fiesta masiva de más de 500 invitados.

El candidato a la gubernatura de Guerrero por Movimiento Regeneración Nacional (Morena) celebró este 14 de enero su natalicio número 64 en un lugar de la colonia Haciendita del municipio de Chilpancingo.

En las imágenes que circulan del evento se observa que los asistentes no guardaron sana distancia y aunque algunos tenían cubrebocas, muchos otros no lo portaban

Además del banquete, la fiesta masiva fue amenizada con mariachis y una banda regional. Entre los asistentes estuvieron algunos funcionarios locales de Morena; aunque la entidad está en semáforo naranja por alerta epidemiológica y no se permiten eventos o reuniones con más de 10 personas.

En su cuenta de Facebook, Salgado Macedonio compartió una fotografía de él cuando era un niño, agradeciendo a Dios por conducir su vida con sobriedad y humildad a sus semejantes.

“Le doy gracias a Dios padre todopoderoso por obsequiarme un día más. Gracias por darme la sabiduría de conducir mi vida en sobriedad y poder servir con humildad a mis semejantes. Les mando un abrazo fuerte lleno de amor y paz para todos y todas”, dijo.

El candidato a la gubernatura de Guerrero está acusado de violación

La investigación contra morenista no es nueva, de hecho hubo una manifestación de mujeres feministas en las afueras del edificio oficial de Morena en la Ciudad de México donde señalaron la presunta responsabilidad de Salgado Macedonio en los cargos que le imputan.

Además de dichas acusaciones por abuso sexual, cuando terminó su mandato como alcalde Acapulco (2005-2008) se le acusó de haber recibido dinero durante su campaña a cambio del compromiso de no entregar a los criminales la policía municipal. Se le hizo responsable de haber abierto las puertas de Acapulco al crimen organizado: de haber dejado entrar a los Zetas, y de haber dejado entrar a La Barbie.

Por lo anterior, Citlali Hernández, secretaria general de Morena, apuntó el 13 de enero que en un acto de congruencia lo mejor es revocar la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

“Me parece que por un acto de congruencia y hasta no saber más detalles, lo mejor es que tomemos una decisión y que Félix Salgado no sea candidato”, dijo Hernández durante una intervención en Así Las Cosas de W Radio, y agregó que “en Morena no podemos quedarnos callados ante los casos de posible violación y abuso de género”.

Apuntó que la revocación no solamente depende de ella, y que aún no cuentan con una decisión formal, por lo que Macedonio seguirá en la contienda electoral.

Pese a que las acusaciones en contra de Salgado Macedonio son consistentes y una fracción del partido pide que sea revocado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, a inicios del año, que dichas incriminaciones por violencia sexual en contra del candidato son productos propios de la temporada de elecciones.

“Es un asunto partidista y producto de la temporada. Hay una competencia en algunos estados porque se vienen elecciones, entonces todo esto genera polémicas, acusaciones. (…) Yo lo único que puedo comentar es que cuando hay elecciones o competencia se trata de descalificar al adversario de una o de otra manera”, aseguró.info