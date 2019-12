Salirle al toro

Por Andrés González

La semana fue – para no variar – de nuevos enfrentamientos. Visiones y estrategias diferentes entre el gobierno de la 4T y una gran parte de los gobernadores, particularmente los emanados del Partido Acción Nacional y congregados en la GOAN.

Y es que en la “mañanera” de este martes el mismo presidente AMLO los balconeó, imprudentemente, a los gobernadores que no asistían a las reuniones que sobre seguridad se tienen en los estados. Y más, sabiendo que al día siguiente se tendría la XIV Sesión Ordinaria Nacional del Consejo de Seguridad Pública.

AMLO creyó, equivocadamente, que con eso los espantaría.

Y fue – así se vio – todo lo contrario.

Se engallaron los gobernadores de los estados y lo que parecía sería revisión de las estrategias de seguridad, resultaron visiones encontradas, cuando la cresta de la ola de la inseguridad nacional – con acribillados, balaceados, secuestros – está imparable. Se aventaron unos a otros la bolita.

Los tiempos han cambiado.

Pero – mire usted – el que abrió la sesión fue Alfonso Durazo Montaño. Y volvió a cometer el mismo error que su presidente, cuando acusó a los gobernadores de lavarse las manos en este tema. ¿Para qué le movía al avispero? Y si, dijo una verdad, dándose un balazo en el pie: O le atoramos todos juntos o fracasamos por separado”. ¿No que no?

Y es que las dos instancias mayores que están obligadas por ley a preservar la seguridad ciudadana, gobierno federal y gobiernos estatales, lo primero que hicieron fueron “picarse” entre sí. Hay otras instancias a quiénes incumbe preservar la seguridad, como las instancias judiciales, los gobiernos municipales, pero las primeras dos citadas, son las mayores.

Y no funcionó la estrategia que presidencia llevaba para la XIV Sesión Ordinaria de Seguridad Pública.

La inclinación de cerviz de los mandatarios estatales – como en la época priista – ha quedado ya muy atrás.

Y el gobernador queretano salió, valientemente, al paso. Con razonamientos, con argumentos sólidos los más, pero también retadores. Le correspondía en calidad de gobernador de un estado; como presidente en funciones de la CONAGO, pero también como integrante de la GOAN.

Pancho hizo referencia a “los indicadores de resultados” – Querétaro por fortuna los tiene arriba – y que, en una cuestión tan delicada como lo es la seguridad, “no se debe partidizar ni ser mezquino con la seguridad de todos los mexicanos”.

Pero el discurso del queretano fue más directo aún. Y lanzó lo que pareció un ultimátum:

“Que este sea el último llamado al respeto para las instituciones y soberanías que representamos”.

Así… ¿O más clarito?

Esta y así, también es defensa del federalismo y de la soberanía de los estados.

Y todo por otra imprudencia presidencial.

Antes – en la época del partido hegemónico – decirle eso al “Señor Presidente” hubiera significado el último día de representación como Ejecutivo de su estado.

Ahora ya no.

LA INQUIETANTE PRESENCIA DE MARGARITA EN QUERETARO.

Pero si “el baile allá no se llevó en paz” tampoco en Querétaro se cumple.

Ayer mismo y en plena conferencia, es que sale Gabriel Ballesteros – con todo su derecho, con todo su orgullo de haberlo logrado – a anunciar la casi segura promoción como partido nacional, de “México Libre” – sí, el de Felipe Calderón y de Margarita Zavala – cuando en instancias nacionales está a todo lo que da el asunto de García Luna.

“A nivel nacional se han afiliado a México Libre 171 mil personas, de las 235 mil que exige el INE. pero llegaremos a las 400 mil simpatizantes”, se informó. Están pues, en la orillita.

De paso – a eso salieron – se anunció la presencia en este estado de Margarita Zavala para el 26 de enero porque aquí, en un gobierno estatal de extracción panista, se realizará la “Asamblea Fundacional de México Libre” y lo harán en Cadereyta de Montes, cabecera del distrito electoral 1, justamente también donde se tiene una administración municipal panista.

Y ni como impedírselos. Ni cabría siquiera insinuarlo. Les digo, son ya otros tiempos.

DECENCIA DE LA DIPUTADA ABIGAIL.

En la casi absoluta tranquilidad de la LIX legislatura – ya cerraron el primer año de su ejercicio, ya aprobaron, casi sin chistar los presupuestos, el estatal y los 18 municipales – y hoy es el último día de trabajo porque saldrán de vacaciones – es que la Lic. Abigail Arredondo no dejó pasar por alto la reunión con los chicos y chicas de la “fuente”.

Y con la presentación de un apretado resumen de las iniciativas y exhortos presentados – fueron doce – al largo de todo el año, también destacó algo que es más que evidente con los grupos y fracciones que no son mayoría en la legislatura local.

Me refiero a la fatídica “congeladora” porque de estas, solo dos fueron aprobadas. Y es que los vicios de “allá” se replican aquí. Así no es la democracia, cuando por intereses partidistas se olvida los de la ciudadanía. Y no se crea usted, también lo mismo hacían los del PRI.

Pero el detalle de Aby está en cerrar sus actividades – se ha pasado estos días en cumplir con compromisos de posadas a la gente – oficiales y aún en el Congreso, con todo su equipo de trabajo respaldándola, en un mensaje a los medios por estos días de Navidad, de reflexiones y de abrir nuevos proyectos.

Ella ya lo tiene y lo está trabajando.

Empero el detalle se agradece y no se olvida.

Oficio político lo tiene, decencia personal la distingue.

Esa, también es aparte.