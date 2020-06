Sangrienta lucha por el poder en San Mateo del Mar

Por: Ignacio Martínez Platas

Poco después de las 16.00 horas de este lunes, funcionarios de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, lograron ingresar a San Mateo del Mar en donde levantaron 15 cuerpos de las víctimas de la masacre ocurrida ayer domingo, 13 masculinos y 2 femeninos.

Los cuerpos fueron trasladados a Salina Cruz, en donde los peritos médicos realizarán las autopsias de Ley para abrir las carpetas de investigación, por los delitos que resulten y en contra de quien o quienes resulten responsables.

Hasta el momento se ha logrado la identificación oficial de cuatro de las víctimas, en tanto que uno de los heridos fue trasladado al hospital del IMSS de Salina Cruz, en donde se reporta grave.

El conflicto se deriva de la lucha por el poder municipal entre militantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), y al que se han integrado otros actores, presuntamente identificados con la delincuencia organizada, entre los que destacan traficantes de indocumentados, huachicoleros, traficantes de armas y narcomenudistas.

Sin embargo, los propios pobladores y organizaciones independientes, señalaron que el conflicto político es financiado y avivado por la diputada local Gloria Sánchez López, Antonino Motaled, Pavel Melendez y el dirigente de COMUNA, Flavio Sosa Villavicencio, a quienes se les ha visto constantemente “asesorando” al grupo de las agencias municipales.

De acuerdo a las primeras investigaciones, en dos acciones criminales diferentes, grupos afines a la Unión de Agencias y Comunidades Ikoots, encabezados por quien se ostenta como agente municipal de Huazantlán del Rio, José Luis Chávez Salinas, agredieron a un grupo de mujeres que se encontraban en un retén sanitario.

Las mujeres agredidas forman parte de un comité que apoya en las medidas sanitarias al ayuntamiento de San Mateo del Mar, en un retén ubicado en el acceso a la localidad de la Reforma, del municipio mareño.

El grupo de choque de la Unión de Agencias y Comunidades Ikoots, se opuso a la sanitización de los vehículos en que se trasladaban a Huazantlán del Rio, lo que derivó en un zafarrancho en el que se utilizaron piedras, palos y armas de fuego, con un saldo preliminar de dos muertos, algunos heridos de bala y descalabrados.

Por la noche, en la agencia de Huazantlán, el mismo grupo encabezado por Camerino Dávalos Larrínzar y el agente municipal José Luis Chávez Salinas, disolvieron un plantón que un grupo de mujeres mantiene desde el 3 de mayo en los corredores de la agencia municipal, en exigencia de justicia, luego de que sus derechos humanos y de mujeres fueron violentados.

Los agresores arremetieron a golpes, garrotazos, pedradas y balazos, contra las manifestantes encabezadas por Okas Marissa Rangel Oviedo, y un grupo de familiares que ahí se encontraban, la saña con que masacraron a hombres y mujeres no tiene precedentes en la historia de la comunidad ikoots que este lunes se debaten entre el dolor, la indignación y la impotencia.

A los heridos les prendieron fuego y a otros les dieron el tiro de gracia, y sólo algunos lograron ponerse a salvo en domicilios cercanos.

Desde el mediodía de este lunes, arribaron en las cercanías de San Mateo del Mar elementos de la Policía Estatal, de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Guardia Nacional, encabezados por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, aunque no se les permitió el ingreso a la comunidad.

Casi cuatro horas después, las fuerzas de seguridad lograron ingresar a la población, aunque solamente fue para levantar los 15 cuerpos que fueron trasladados al Puerto de Salina Cruz en donde se instalaron agencias del Ministerio Público especiales, para la pronta identificación legal de las víctimas y la entrega de los cuerpos a familiares.

Las negociaciones para restablecer el orden en San Mateo del Mar, iniciarán este martes en un lugar aún no establecido, con la presencia de la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional.

La Policía Estatal, con el apoyo de la Guardia Nacional podrían hacerse cargo de la seguridad municipal y disolver a la policía local, en tanto se recupera el Estado de Derecho.