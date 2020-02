Santa Lucía, listo en tiempo récord y con ahorros millonarios, avisa AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que gracias al trabajo disciplinado y profesional de las Fuerzas Armadas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en Santa Lucía será construido en tiempo récord. Al conmemorar en la base de Santa Lucía el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, enfatizó que este proyecto será una hazaña de la ingeniería militar y significará ahorros a la hacienda pública por 100 mil millones de pesos. “Fue una bendición la decisión que se tomó consultando al pueblo, de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significada de toda índole: económica, ecológica, de calidad de suelo, pero fue muy importante que se dijera no a ese proyecto porque no le conviene a la nación”, añadió.exc