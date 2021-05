 SE COMPROMETE KURI CON UNA CARRETERA DE FIBRA ÓPTICA

En una reunión de zoom que sostuvo el candidato a la gubernatura de Querétaro, Mauricio Kuri González, con más de 150 jóvenes de todos los municipios sobre conectividad, los participantes expusieron que, a pesar de que Querétaro se encuentra dentro de los estados con mayor disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares, aún existe un brecha muy importante que lastima a este sector en el acceso equitativo al uso del internet, aunado a que la pandemia agravó mucho más este problema.

Ante este escenario, el candidato hizo un gran compromiso para conectar al estado y así lograr proyectar la formación de las y los jóvenes y evitar que pierdan la ventaja competitiva que brinda el acceso al internet; esto, a través de la propuesta de crear una gran carretera de fibra óptica que logre la conectividad de los 18 municipios.

“Para que sea autosustentable podemos hacer una gran carretera de fibra óptica en todo el estado, es decir, pedirle a una gran compañía que haga ese proyecto aquí en la zona metropolitana y que también lo haga para llegar a donde no se puede llegar. No digo que sea fácil, no digo que sea ya un hecho, porque no nada más depende de mí, sino de la negociación que hagamos con las grandes empresas para poder llevarles a todos lados la conectividad; lo que sí me comprometo es a no descansar hasta que se tenga”.

Durante esta dinámica donde jóvenes de cada región expusieron sus principales problemáticas en la sierra, el semidesierto, Amealco y comunidades de la capital, coincidieron con que, inicialmente el problema de la luz en las comunidades es un gran reto, aunado a que existen muchas familias que no cuentan con los recursos para acceder a un equipo de cómputo y mucho menos a la conectividad, sumándose la falta de red o servicio de internet.

Mauricio Kuri reiteró la necesidad de activar una ‘Alerta Educativa’ con la que se garantice la habilitación de espacios dignos para el estudio, se dote de equipo al sector educativo del estado, se refuerce el sistema de formación académica, y, sobre todo, garantice el acceso de internet para todas y todos.

“Urge hacer una alerta educativa porque en este momento hay dos mil chavitos que no se volvieron a meter a la primaria, cinco mil de secundaria, tres mil de prepa, y esto no puede ser, hay que ir por estos chavos y regresarlos a las escuelas (…). Sí les puedo decir que ciudadano o ciudadana que no tenga una conectividad a internet, los estamos destinando a la explotación o a la indiferencia, por eso tiene que ser una parte medular de mi gobierno”.

Kuri González afirmó que, de beneficiarle el voto, su gobierno le apostará a que los jóvenes sientan un respaldo y un gran apoyo de parte del gobierno del estado. Y si bien, reconoció que existe un gran analfabetismo digital, dijo, uno de los objetivos principales de su gestión será acercar todos los servicios digitales a cualquier rincón del estado.