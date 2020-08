Se compromete SRE a apoyar financieramente a investigaciones mexicanas contra COVID-19

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno Federal se comprometió a apoyar financieramente a 15 desarrollos mexicanos que actualmente trabajan en el diagnóstico, tratamiento y vacuna contra el COVID-19; entre los que se encuentra el proyecto de vacuna a base de péptidos quiméricos de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

En una reunión virtual con científicos de diferentes instituciones, universidades y centros de investigación, el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard Casaubón, detalló que se lograron conjuntar varias fuentes de financiamiento, entre fondos propios de la Cancillería, recursos conseguidos a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y fideicomisos de asociaciones privadas, mismos que actualmente ascienden a 80 millones de pesos; que serán repartidos en breve entre los proyectos mexicanos seleccionados para acelerar su marcha.

“México tiene que aumentar su capacidad tecnológica, sí o sí; en caso contrario no hay salida, no sólo por la pandemia, sino en términos de generación de riqueza. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que llevarlo a la práctica y por eso estamos reunidos”, afirmó el Canciller.

Al tomar la palabra durante el encuentro, la Dra. Teresa García Gasca, rectora de la UAQ, agradeció el apoyo y la confianza por parte de las autoridades federales y recalcó la importancia de apoyar al talento, el conocimiento y la capacidad de los científicos mexicanos.

“Este es un momento muy importante en el que tenemos que hacer historia; porque justamente se ha mencionado la relevancia de apostar a los proyectos mexicanos. Creo que es un momento en el que debemos de mostrar esa madurez como país en términos de uso de nuestra ciencia y tecnología, pero sobre todo exhortar a que no lo dejemos en este primer esfuerzo, que sigamos adelante, este es un camino largo, una carrera de resistencia; hay que ir valorando los proyectos y estos no se logran a corto plazo, necesitan sus propios tiempos de desarrollo, no los dejemos a medio camino, que los arropemos como grupo tanto la Cancillería, el Gobierno Mexicano y los propios investigadores del país”, dijo.

“Nosotros en la Universidad Autónoma de Querétaro estamos al pie del cañón, trabajando con lo que tenemos, no nos hemos detenido, pero con el apoyo que recibamos seguramente lograremos entregar mejores resultados”, añadió la Dra. García Gasca.

Por su parte, la coordinadora de la Red de Científicos Innovadores para la producción de vacuna anti SARS CoV-2, Dra. Esther Orozco, indicó que además de incluir a los cuatro proyectos que ya se presentaron ante la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI por sus siglas en inglés) con sede en Noruega -que es el caso del desarrollo de vacuna de la UAQ- para elegir al resto de los proyectos nacionales que se apoyarán con recursos económicos se tomaron en cuenta tres parámetros: el avance de la investigación, la posibilidad de entregables y el tiempo que han ofrecido para cumplir sus metas.