Se forman autoridades y funcionarios UAQ en perspectiva de género

Funcionarios de primer nivel de Rectoría, las diferentes Facultades, Escuela de Bachilleres, coordinaciones de campus, licenciaturas e instancias administrativas de la Universidad Autónoma de Querétaro, participan en el curso “Género en las instancias de Educación Superior” de formación profesional en perspectiva de género, mismo que inició con una conferencia magistral de la activista Dra. Marcela Lagarde.

Al inaugurar el seminario, la rectora de esta Casa de Estudios, Dra. Teresa García Gasca, manifestó que impulsar y garantizar la igualdad en los diferentes ámbitos académicos requiere de trabajo coordinado entre todas y todos, a fin de revisar de forma consciente los marcos normativos, procedimientos administrativos y de currículo desde bachilleres hasta posgrado, incorporando las aportaciones de la teoría feminista en los mapas curriculares.

“El trabajo es arduo y es también a largo plazo, requiere generar partidas presupuestales con perspectiva de género, incorporar acciones de conciliación trabajo-familia a nuestra cultura, institucionalizar y sobre todo, desnaturalizar las prácticas violentas que aún persisten, todo en coordinación con la comunidad docente, administrativa y estudiantil de la Universidad”, expresó.

La Rectora puntualizó que en cuanto a la formación, durante este segundo semestre de 2020, se ha realizado el recorrido por todas las facultades con el taller “Principios básicos para el trabajo con perspectiva de género y no discriminación”, el Taller de Presentación del Protocolo de Atención a la Violencia de Género, talleres para el impulso de autonomía de las mujeres y talleres de Masculinidades; el seminario de Género, Currículo y Trasversalidad, dirigido a docentes; y los cursos de formación y sensibilización a las direcciones de Seguridad UAQ, Protección Civil y enlaces de UAVIG.

“Este curso de Género en las Instancias de Educación Superior está dirigido a las autoridades de nuestra Universidad, a las y los secretarios de Rectoría, a secretarios académicos y administrativos de todas las facultades, a directoras, directores, coordinadores de licenciatura y de campus. De esta manera, en colaboración constante, la UAQ logrará implementar una política institucional de igualdad de género, no solo para esta administración, sino para la Universidad que queremos de aquí en adelante”, dijo.

Durante su conferencia, la académica y activista, Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, señaló que la relación entre el feminismo y la Universidad potencia los principios del movimiento.

Incorporar la perspectiva de género en las entrañas de la educación pública es impostergable, afirmó la también antropóloga, pues apuntó que no basta ya con la sensibilización ni la capacitación, sino que ya es necesaria la formación, la articulación integral y la especialización.