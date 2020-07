Se titulan 279 profesionales de la UPQ en ceremonia virtual

El secretario de Educación en el estado, Alfredo Botello Montes, tomó protesta a 279 egresados de siete diferentes programas educativos de la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ). La ceremonia, realizada de manera remota y transmitida vía streaming para familiares y amigos, fue encabezada por la rectora Martha Elena Soto Obregón, el cuerpo docente y administrativo de la institución así como por representantes distinguidos de la vida económica y social de la entidad.

En la ceremonia se tituló la primera generación de la Ingeniería en Tecnología Automotriz, que recibió a 18 profesionistas.

Botello Montes resaltó las cualidades de la UPQ como institución consolidada hoy como la universidad automotriz de México. Añadiendo que la administración encabezada por la rectora Soto Obregón logró la apertura de la Ingeniería en Tecnología Automotriz y establecer un mecanismo exitoso de gestión impulsado mediante la triple hélice (universidad-empresa-gobierno).

“Esto es gracias a la creatividad que tiene este gran equipo directivo de nuestra institución, además de otro gran logro que ha tenido Martha fue el que se le denominara a esta institución la Universidad Politécnica de Querétaro con acento automotriz, esta industria tan potente que está demostrando en este momento que se está reactivando, donde hay nuevas plazas de trabajo. Una vez que hemos arrancado nuevamente actividades, se han generado en Querétaro 5 mil empleos, y muchos de ellos son directamente para el sector automotriz”.

En su mensaje para el grupo de egresados, Martha Elena Soto Obregón, hizo referencia al momento histórico en el que estamos viviendo y un llamado a las y los egresados a poner su conocimiento a disposición de la sociedad.

“Hoy les toca vivir un desafío mundial y sé que están preparados para ello. Es una situación difícil pero también es una oportunidad. Ustedes deben de estar seguros que han sido formados en las mejores competencias profesionales y ataviados de los mejores valores. Los invito a que pongan sus conocimientos y capacidades a disposición de los otros, de la sociedad”. Durante su intervención, también destacó que la pertinencia de una ceremonia virtual se hizo evidente al ser un mecanismo mediante el que ostentarán formalmente su profesión y con ello podrán acceder a estudios de posgrado y mejores ofertas laborales.

La presidenta de COPARMEX en Querétaro, Lorena Jiménez Salcedo, presenció la ceremonia en la que se titularon 74 jóvenes de la Licenciatura en Negocios Internacionales. Cuando se dirigió a los jóvenes les dijo que no permitan que su creatividad se vea limitada y más bien que sea este el momento en el que puedan desarrollar nuevas ideas para crear oportunidades abiertas a más personas.

Además, resaltó que nunca deben de perder el interés por aprender, pues cada día de su vida seguirán creciendo y aprendiendo, ni perder el amor ni las virtudes que los han llevado a destacar siendo parte de una comunidad universitaria como la de la UPQ.

Como padrino de los 54 nuevos ingenieros en Tecnologías de Manufactura y de los 18 egresados de Tecnología Automotriz, el presidente del Clúster Automotriz de Querétaro, Renato Villaseñor Mendoza refirió a la UPQ como una gran universidad. “Me encanta decirlo, me encanta la universidad, es la más padre que hay pero no por las instalaciones, no por las paredes, si no por lo que se vive en ella… ese cariño que hay y ese conocimiento, ese involucramiento de poder realmente darle a todos los alumnos no solo conocimientos sino las competencias, habilidades, valores y que realmente se han preocupado por ayudarle a la industria para que vivan los estudiantes la realidad del entorno de trabajo y que al salir sean colaboradores que generen desarrollo”, resaltó en su discurso.

Jorge Buitrón Arreola, presidente del Clúster de Tecnologías de información y Comunicación hizo una reflexión en torno a que hoy la tecnología ya no es moda, si no es el medio para un cambio cultural y estratégico mediante el cual deben de reorientarse las experiencias de clientes, colaborares y usuarios; de la sociedad en general. Esto dirigido a los 44 egresados de Sistemas Computacionales y a los 19 del programa educativo en Ingeniería Telemática.

Beatriz Hernández, directora administrativa de INNOVET, fue quien brindó un mensaje emotivo a las y 70 egresados de Administración y Gestión de PYMES y de Mecatrónica (35, por cada programa formativo). Destacó que de los nuevos titulados y ante la pandemia actual, se necesita sean flexibles, con el corazón para enfrentar nuevos retos y la capacidad para ver a esta crisis como una meta superable.