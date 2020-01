SEDEA APOYÓ A LA ASOCIACIÓN GANADERA DE PINAL DE AMOLES CON MÁS DE 2 MDP

Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario que encabeza Carlos Dobler Mehner apoyó a la Asociación Ganadera Local de Pinal de Amoles con más de 150 viajes de agua, 6 mil kilogramos de suplemento alimenticio y el apoyo federal para la compra de una pipa con capacidad para 15 mil litros.

En el marco del inicio del ciclo de Asambleas 2020, de las 27 que conforma la Unión Ganadera Regional de Querétaro, el secretario destacó que no hay forma de hacer frente al cambio climático y recorte de presupuesto que con la suma de esfuerzos.

“Si realmente nos unimos, formamos un equipo las probabilidades de que tengamos éxito van a ser mucho mayores y que podamos enfrentar las circunstancias, eso fue lo que hicimos y tuvimos muy buena respuesta”.

En la participación del titular de la SEDEA, reconoció el trabajo conjunto del presidente de la UGRQ, Alejandro Ugalde Tinoco para que la asociación obtuviera el recurso federal de un millón 388 mil 400 pesos con la que ahora podrán hacer viajes de agua a las comunidades afectadas por la sequía.

“Hoy en día el cambio climático no nos permite saber que es lo que va a suceder, nadie hoy en día puede asegurar que va a llover y con la regularidad que tiene que ser o que no haya heladas que afecten cultivos o pastizales, pues no lo sabemos”.

En dicha reunión, el secretario informó a los productores serranos que la compra ya se hizo y se logró también gracias a las aportaciones de los ganaderos, pues el recurso federal sólo cubría una parte del costo, sin embargo, los ganaderos de Pinal de Amoles se organizaron y fue posible la adquisición.

“Es la forma que vemos, como a través de hacer inversiones en bienes públicos tenemos mejores resultados, que aunado a los convenios que hicimos con los municipios para sensibilizar la importancia de apoyar el sector primario”.

En ese sentido, indicó que Gobierno del Estado seguirá apoyando a los campesinos y ganaderos de Querétaro, con ayuda de los municipios con el objetivo que se aplique en bienes públicos como: obras para retener agua, compra de pipas, entre otras acciones que beneficie la producción y competitividad de los productores.