Sedena reserva información sobre Aeropuerto, sin explicar la razón

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reservó la información sobre la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles con el argumento de que es asunto de seguridad nacional; sin embargo, la dependencia a cargo de Luis Cresencio no presentó las pruebas que expliquen cómo la entrega de estos datos vulnerará la operación.

Tras la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2019, el órgano autónomo señaló que la Sedena “clasificó la totalidad de la información relacionada con dicha obra (Aeropuerto Felipe Ángeles construida en Santa Lucía) con el carácter de reservado en virtud de que su difusión compromete la seguridad nacional e interior”.

No obstante, señala la ASF que “se identificó que al realizar la invocación de reserva, las pruebas del daño no guardaron corresponsabilidad con lo solicitado, ya que éstas son generales y no especifican la forma en que la entrega de la información vulneraría la operación de AIFA (Aeropuerto Felipe Ángeles) o la seguridad nacional”.

Explicó el órgano encabezado por David Colmenares que, si bien esta es una obra de ingeniería militar con funciones de seguridad nacional, también es una obra civil, por lo que pidió que “es necesario que la Sedena valoré qué información debería hacerse pública sobre el proyecto para garantizar el derecho del acceso a la información”.forbes