Series de Netflix que merecen ser vistas

Dejemos de entretenernos con los mismos temas.

Dejemos de perder el tiempo viendo programas que no valen la pena y hagamos una investigación para descubrir los que sí lo hacen. En este artículo te presentamos las series de Netflix que seguramente no has visto, pues aún no se han vuelto tan populares por cuestiones de temas diferentes a los que estamos acostumbrados, pero ¿qué mejor que esto?

Netflix sigue siendo la plataforma #1 en tener una gran cantidad de programas y películas. Es cuestión de darle la oportunidad a otras de las que tus amigos no te están hablando.

El método Kominsky, El vecino, Cómo vivir contigo mismo, The Politician, Dilema y algunas otras, te demostrarán que no hay que ver los programas más codiciados para divertirte y además, aprender.

El método Kominsky

Sandy Kominsky y su manager tienen una amistad con la que nos enseñarán los momentos más valiosos de la vida, el amor y la relación familiar. La serie la protagonizan Michael Douglas y Alan Arkin y el 17 de enero del 2020 salió la segunda temporada del programa.

El vecino

El vecino es una de las tantas series españolas en Netflix que si eres fanático de ellas, esta también te encantará. Javier es el protagonista de la serie que tiene super poderes gracias a que tuvo contacto con un ser de otro planeta. El vecino está basada en el cómic del mismo nombre escrita por Santiago García y Pepo Pérez. Al personaje se le complica un poco acostumbrarse a sus poderes porque ya tenía suficiente con su estilo de vida anterior.

Cómo vivir contigo mismo

Paul Rodd protagoniza la serie en donde su personaje se somete a un tratamiento que ha reemplazado a su persona por una versión mejorada. Desde ese momento, tendrá que afrontar a una vida con sus dos versiones. La temporada 1 se publicó en el 2019 y aún no se ha confirmado una segunda.

The politician

Payton Hobart es un joven que aspira a ser presidente de Estados Unidos en algún momento, por lo que toda su vida se se prepara para eso. En la primera temporada Payton se somete a elecciones presidenciales escolares en donde compite contra dos de sus compañeros.

Frontera verde

Frontera verde es la primera producción policiaca que Colombia aporta a Netflix. Una detective llega a la frontera entre Colombia y Brasil para investigar el caso del asesinato de unas misioneras.

Dilema

Una pareja de recién casados acepta la peligrosa propuesta de una mujer que les ofrece mucho dinero a cambio de hacer algunas cosas peligrosas. La serie está protagonizada por la ganadora del Oscar Renee Zellweger y cuenta con una sola temporada.

Special

Ryan Hayes protagoniza la serie de Special en donde es un joven gay con parálisis que se enfrenta a la difícil realidad de una persona con esa situación.

