Silvio Rodríguez: quien quiera más bloqueo ‘hace entrega de su alma de cubano’

El cantautor oficialista Silvio Rodríguez aseguró que Eduardo del Llano «tiene toda la razón» en sus críticas a los usuarios de las redes sociales que han señalado al Gobierno cubano como responsable tras la muerte de tres niñas cubanas por el desplome de un balcón en el barrio habanero de Jesús María, el pasado 27 de enero.

Rodríguez reseñó brevemente las palabras de Del Llano en un comentario a una de las publicaciones de su blog Segunda cita, y advirtió que «últimamente he visto personas, jóvenes incluso, con ataques tan furibundos y desmedidos, y creo que no se dan cuenta de que van a ser usados contra su propio país, contra su propia gente.»

Explicó que la manera de usarlos sería «con más asfixia contra Cuba, con más Helms-Burton contra sus propios familiares y amigos, con más tortura contra su propia tierra», escribió, en referencia a las sanciones que el Gobierno de EEUU ha impuesto al Gobierno cubano, y que la narrativa mediática del régimen hace ver como un castigo contra la sociedad cubana.

«Y es que el cubano que quiera más bloqueo contra su país y contra su gente, hace entrega de su alma de cubano», cerró su posición el trovador.

En un video publicado en su página oficial de Facebook y dedicado a «los extremistas de Miami», Del Llano definió inicialmente el derrumbe como «algo espantoso», pero luego se concentró, por más de siete minutos, en criticar a quienes «manipulan una tragedia como esa».

«Vamos a ver si tenemos un poquito de objetividad», pidió el guionista. «Hace dos días se derrumbó un edificio en Nueva York, hace poco más de 24 horas hubo un tiroteo en una iglesia en la Florida. Yo quisiera ver cuántos de ustedes de los que han armado todo ese revuelo [por la muerte de las tres niñas] (…) han dicho que Trump tiene la culpa».

«Les cueste creerlo o no» en la Isla «hay normalidad, hay gente que investiga, hay eventos culturales, hay eventos deportivos, hay debates intensos (…) y hay una vida normal que ahora está signada por un poco más de escasez (…) básicamente por las medidas tomadas por Trump».

«Aquí hay una inmensa clase media de gente que vive más o menos con normalidad», recalcó.

En el video, el escritor se esforzó por disminuir los problemas sociales denunciados por los cubanos durante 60 años. «Yo no digo que no haya corrupción, que no haya desprecio por parte de determinados dirigentes hacia la gente o que se hayan acomodado en sus puestos… pero eso lo hay en todas partes del mundo», aseguró.

De forma indirecta, Del Llano también asumió que en Cuba había una «dictadura» pero dijo que no era «sangrienta». «Sí, ha cometido crímenes, está lo del [remolcador] ’13 de Marzo’, ha habido gente fusilada, también es verdad».

«Pero díganme un Gobierno en el mundo que (…) en 60 años no haya cometido abusos (…), que no haya cometido ejecuciones extrajudiciales, [en el que] no haya habido violencia y brutalidad policial», preguntó.

«Eso pasa en todas partes, entonces dejen de satanizar al país que los vio nacer», terminó.

Por su parte, el propio Silvio Rodríguez ha levantado críticas en las pasadas semanas tras calificar como un «acto de parasitismo» la utilización por el grupo Orishas de un fragmento de su célebre tema «Ojalá» dentro una canción que cuestiona al régimen cubano.