SIN PLAN PARA ATENDER CRISIS SANITARIA Y ECONÓMICA, MÉXICO NAVEGA A LA DERIVA

Con más familias pobres, miles perdiendo su empleo y sin un plan emergente, concreto y confiable para atender la crisis sanitaria y económica, el país navega a la deriva sin brújula y sin ruta, afirmó el coordinador de las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario del PAN (GPPAN), Mauricio Kuri González.

A México le urgen dos vacunas, una para aliviar la enfermedad, la cual está en manos de la ciencia, y otra que se llama generación de empleos, para enfrentar la pobreza, señaló en conferencia de prensa virtual, junto con el presidente del partido, Marko Cortés Mendoza; el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, y el presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), Enrique Vargas.

“Pero este gobierno, lejos de apoyar a los trabajadores y a las empresas familiares para que nadie perdiera su empleo, se ha dedicado a dar golpes bajos al sector productivo. No ha entendido que la iniciativa privada es quien genera los empleos, no los gobiernos”, lamentó.

Este gobierno es incapaz de proteger la salud y el empleo de los mexicanos: hay 126 mil contagiados y casi 15 mil muertos; en abril 289 mexicanos perdieron su trabajo cada minuto, detalló

“Esa es la realidad que Morena no puede enfrentar y de la que no quieren hablar, pero escuchen, pues les tenemos una noticia: ese no es un tema que le interesa a la gente, es el único tema”, afirmó.

Las medidas anunciadas hasta el momento por el gobierno federal son insuficientes para reactivar la economía, “y no nos cansaremos de decirlo: no tienen un plan emergente, concreto y confiable que responda las exigencias de la ciudadanía mexicana ante la contingencia del Covid-19”, indicó.

Sin embargo, apuntó, el PAN no va a dejar que esto continúe, y urgió nuevamente a aprobar la Ley de Emergencia y Recuperación Económica propuesta por el Grupo Parlamentario en el Senado.

“En el PAN sí sabemos qué hacer para que México tenga crecimiento y bienestar. Buscamos construir un país en donde le vaya bien a todos. En donde el esfuerzo de cada uno dé la posibilidad de alcanzar una mejor calidad de vida”, sostuvo.

El CONEVAL, alertó, ha señalado que sin apoyos a la clase media 10 millones de familias podrían caer en la pobreza tan solo este año, por lo que, insistió, el rescate de la economía mexicana sólo puede darse impulsando a quienes crean los trabajos y no engendrando mayor burocracia.

“La pérdida de la confianza económica comenzó desde antes que arrancara su gobierno, cuando anunció la cancelación del NAICM. Después vino la anulación de la reforma energética, el cierre de proyectos productivos, como Constellation Brands en Baja California, simulados bajo una consulta amañada; y así podría enlistar más”, aseveró.

El gobierno debe dar certeza a la inversión, confianza a la iniciativa privada y seguridad a los empresarios de micros, pequeños, medianos y grandes, subrayó. “Que dejen de verlos como enemigos. No podemos seguir en un país dividido”.

“Las y los senadores de Acción Nacional estamos listos para impulsar las mejores medidas en beneficio del país, porque lo más importante para nosotros son las personas que perdieron su empleo y aquellas que desafortunadamente tuvieron que cerrar sus negocios”, finalizó.

