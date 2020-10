Son ganas «de canalizar el odio”: López-Gatell acusó a los medios por no verificar datos de nuevos máximos en COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, arremetió contra la prensa que contribuye al fenómeno de la infodemia durante la conferencia vespertina celebrada este lunes 5 de octubre en Palacio Nacional.

Durante la conferencia de la Secretaría de Salud (SSa) para informar sobre el avance del COVID-19 en México, el epidemiólogo tomó unos minutos para leer una publicación vía Twitter del periódico El Financiero, el cual remite a un nuevo récord de decesos y casos confirmados de la nueva cepa de coronavirus y recordó que se debe de atender al contexto de la pandemia para poder dar una aseveración que refleje la realidad.

Y es que las autoridades sanitarias dieron aviso que al primer lunes de octubre, la suma de casos acumulados de COVID-19 son de 789,780 y los decesos por enfermedad llegaron a 81,877, lo que representa, si se mira de forma simplista, una diferencia de 2,789 muertes y 28,115 respecto a lo especificado en el reporte técnico del domingo 4 de octubre; sin embargo, José Luis Alomía, director de Epidemiología, ya había referido , en esa misma conferencia que se incluyeron los resultados de dos nuevos métodos para detectar los casos positivos de COVID-19: por dictaminación y por asociación epidemiológica, mismos que se comenzaron a explorar semanas atrás.

Aunada a esta explicación, López-Gatell Ramírez se había adelantado a este encabezado y explicó, nuevamente, que el incremento en los casos y decesos obedece a la incorporación de esta metodología.

“Habrán notado que se incorporó un número de casos o de datos que son casi 25,000. Los mencionó el doctor Alomía. Los identificó, son 24,120 confirmados por asociación epidemiológica y 578 confirmados por dictaminación. Por eso notaron que se incrementó casi 25,000 la cuenta de casos”, inició su participación de inmediato a la lectura del reporte técnico.

“Si esto se ve fuera de contexto, no me sorprendería, sin menospreciar a algunos medios de comunicación que mañana dijeran ‘en un sólo día 25,000 casos’ . Ojalá que nadie cometa este error metodológico, sino que se informe antes de escribir la nota y se dé cuenta de esta explicación”, invitó el posdoctorado en epidemiología.

“Lo mismo ocurre para las defunciones. Se incorporaron entre ayer y hoy 2,789 defunciones. No son defunciones que ocurrieron entre ayer domingo y hoy lunes, no lo son. Sino que incluye a estas clasificaciones por dictaminación y por asociación epidemiológica de varias semanas hacia atrás”, precisó para evitar malos entendidos.

Alrededor de 10 minutos después de explicar esto, el doctor López-Gatell interrumpió la conferencia para evidenciar que un medio de comunicación incurrió en este error metodológico que había mencionado.

“No resisto la tentación de decirlo. Acabo de comentar sobre lo que puede ocurrir cuando hay una prensa que no es profesional, que no busca información, que no identifica las fuentes originales de datos. Aquí veo en Twitter, perdón pero lo tengo que decir en tiempo real […] El Financiero pone en un mensaje de tuit, hace 11 minutos, 12, casi 13: ‘Última hora, México rompe récord de muertes diarias registradas por COVID-19 con 2,789 y de casos confirmados 28,115’ ”, evidenció en vivo.

Después de señalar la falla en la lógica presentada en la cabeza de la nota, el servidor público instó a que se haga la corrección, pues resulta imprecisa para el quehacer informativo.

Por favor, algún caritativo reportero, ustedes o alguien más, le avise al editor de <i>El Financiero</i> que vale la pena que haga un trabajo periodístico más profesional, que tiene una función social que cumplir, que estamos en medio de una epidemia, una pandemia y cada pieza de información no verificada, no documentada, no rigurosamente analizada contribuye a la desinformación.

Posteriormente, abundó en las consecuencias que tiene dicho estas imprecisiones en la sociedad y que, comúnmente, se manifiestan en detrimento del criterio de la población.

“Que este es el fenómeno de la infodemia a la que nos hemos referido muchas veces cuando nos ha acompañado aquí el maestro Jenaro Villamil. La infodemia hace daño: intoxica, contamina, confunde, distorsiona, perjudica a la población. Entonces, El Financiero hoy tiene, a bien dar, información en tiempo real de algo que no ha verificado, que no ha entendido y que no está dispuesto a entender, o espero que sí, se trate de un error y en el próximo minuto desaparezca este tuit”, explicó y de inmediato puso un ejemplo de la repercusión de esta nota en un miembro de la sociedad.

“Este tipo de mensajes, enseguida, precipitan reacciones también de desinformación como la que pone un tuitero de nombre Oswaldo Ríos que dice, con respecto a esa nota ‘¿Y, HLGatell, se sigue riendo de los muertos?’”, expuso.

Finalmente, Hugo López-Gatell sostuvo que esta pieza informativa tiene la intención de distorsionar la realidad y de generar encono en México.