T-MEC con alto potencial de beneficios para la región Centro Bajío Occidente

Este medio día, al continuar con sus actividades en la capital de los Estados Unidos, el Gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, sostuvo un encuentro con el ex embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne.

En este intercambio de ideas con quien fungió como embajador estadounidense ante dos administraciones federales mexicanas, el mandatario estatal dialogó sobre las oportunidades que representa el recién firmado Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para los estados de la Alianza Centro Bajío Occidente.

Sobre todo, ahondó el gobernador, al encontrar una región consolidada y unificada en la generación de proyectos de desarrollo regionales.

Junto con el diplomático, se analizaron las discusiones sobre las reglas de implementación del T-MEC, que se estarán conduciendo de forma trilateral durante los próximos meses, así como los mejores caminos para que este nuevo acuerdo impacte de forma positiva la productividad y la competitividad de la Región.

Finalmente, el Sr. Anthony Wayne planteó un acercamiento con organizaciones dedicadas a la investigación y desarrollo de políticas públicas con sede en Washington, con el fin de estrechar relaciones y aumentar la confianza de los inversionistas de Estados Unidos en Querétaro.

Como parte de este primer día de actividades en Washington, el gobernador Francisco Domínguez Servién atendió una entrevista con la cadena de noticias de negocios Bloomberg News y cerrará la jornada asistiendo a una recepción en el marco de la Inauguración de la Reunión de Invierno de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos.

Earl Anthony Wayne, fungió también como Embajador de los Estados Unidos en Argentina del año 2007 al 2009, asimismo se desempeñó con el mismo cargo en Afganistán en el periodo del 2010 al 2011, para más tarde continuar con sus servicios de embajador con sede en México del 2011 al 2015; actualmente es copresidente de la Junta del Mexico Institute’s Board at the Woodrow Wilson International Center for Scholars.