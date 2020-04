Tardía Respuesta, Crimen de Lesa Humanidad

LA TORRE DE BABEL

Estimados lectores, estamos ciertos que en la gran mayoría de los países que enfrentan la nueva guerra del siglo (Pandemia Biológica) abordan la problemática con el mayor esfuerzo, la mayor disciplina, transparencia inequívoca sin cortes políticos ni partidistas, de tal suerte que están todos unidos a las reglas del único experto en materia de salud publica en el Orbe, la OMS (Organización Mundial de la Salud). Es cierto que en algunas naciones se tomaron riendas demasiado tarde, pero otras se preparan de forma oportuna y dedicada a la protección de sus ciudadanos en aras de los derechos fundamentales del hombre, la Vida en sí y la salud.

La debacle da inicio en el continente asiático, ya sabido por todos , pero Los casos más dramáticos en los últimos días están situados no solo en el viejo continente, como Italia y España, naciones que ostentan un avance tecnológico y científico sin precedente en materia de salud pública y avance en medicina, sino también en el Continente Americano, afectando no solo a los países emergentes de la región, golpea de forma brutal a la nación más poderosa del mundo, Los Estados Unidos de Norte América. Quien, a pesar de la incredulidad por parte de su mandatario y su tardía respuesta, están actuando de manera puntual protegiendo a sus ciudadanos principalmente contra el COVID – 19, sin dejar de lado las estrategias financieras para apoyar tanto la economía familiar como al motor principal de cualquier nación, La Industria en general. Acatando su mandatario las reglas de los científicos y expertos en todos los ámbitos que circunscriben el llamado Armagedón.

Ante una tragedia de estas dimensiones, el gran peligro de la sociedad y de la propia vida, es una actitud populista en materia política a ultranza, lo cual no lleva a nada, situación que podemos observar de manera explicita en el nuevo eje del pacto de Sao Paolo, Brasil, alianza consumada entre México- Brasil y Venezuela principalmente. Ni siquiera los grupos más fundamentalistas de las culturas musulmanas han actuado de forma tan aberrante ante la situación del COVID- 19 como los mandatarios de estas naciones.

México en otras años y mandatos estaba en la zona de los países con mayor reconocimiento en materia de medicina y salud Publica, con organismos e instituciones fuertes siendo apoyadas por inversión interna en investigación científica que por organismos Internacionales) hoy en día es un tema extinto. Un sector Salud por demás denostado, maltratado por creencias mezquinas de un solo actor. (Quien quiera ponerse el saco, bienvenidos). Médicos o pseudo médicos que se ostentan en el actual gobierno como expertos, y aun más grave el atrevimiento de poner en tela de juicio la credibilidad de la Institución más importante del Mundo la OMS. Acciones tardías, frases incompletas, respuestas vagas, mecanismos que poco entiende la gente, ¡! Mejor no seguir ¡!.

La población por su derecho humano merece tener información fidedigna y transparente, el hecho que el propio Gobierno no permita la entrada de insumos como las pruebas, MENCIONADAS UNA Y MIL VECES POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA OMS, no solo no se tiene, sino que aquellos insumos que pueden llegar al país, están siendo bloqueados por la propia Autoridad. Para ejemplo un Botón:

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN 30/03/2020 – PRUEBA DIAGNÓSTICA MOLECULAR COVID-19.

Para la importación de pruebas diagnósticas: Para evaluación por el INDRE

La importación de las muestras necesarias para la evaluación será establecida por el InDRE, las cuales podrán ser importadas para investigación a través de la clave que para tal fin cuenta el CONACYT, o a través de la modalidad para investigación con la que cuenta la Cofepris.

Quien, en su sano juicio, cree que va a ser posible pasar por una mega Burocracia para poder aplicar y poner en manos de los verdaderos Galenos (Médicos titulados cumpliendo el Juramento de Hipócrates) para saber la realidad de nuestro presente y futuro acontecer. Pareciera que es una cortina de humo para entorpecer el correcto camino de la tan mentada curva, y un negocio de la jerarquía política en vender dicho instrumento. Amén de que no sabemos ni sabremos la realidad de la Responsabilidad del Secretario de Salud Federal, Siendo un Verdadero FANTASMA en esta trágica puesta en escena.

Todo es una contradicción, Un Sub Secretario que se ostenta como máximo experto científico, asesores que no dan el ancho, modelos matemáticos no divulgados para su correcta corroboración. ¿Quién los hizo?, quien los desarrollo? donde está el fundamento científico. Por si faltara poco un presidente que no goza de cabal preparación, Irresponsable, autoritario como ninguno, irracional y casi un brujo de Catemaco que pretende conjurar este evento con estampitas.

Dicho lo anterior la 4T es igual a:

T = Traición T = Tiranía T = Torpeza T = Terquedad.

Sería oportuno saber el Líder del Ejecutivo sabe que es o quien es el Tribunal de la HAYA, ya que puede ser solicitado por la misma y presentar cargos por crímenes de lesa humanidad, si esta monstruosidad termina algún dia. En caso de que se demuestra que actuó con dolo o irresponsabilidad no se perdonará nunca en la historia.

Que México despierte.

Gabriel González