Terribles decisiones, caóticas consecuencias

Procesos del Poder

Recientemente el mundo entero se quedó perplejo por el intrépido ataque de los Estados

Unidos de América (EUA) hacia el general Qasem Soleimani, quien era la segunda persona

más importante de la República Islámica del Irán. La comunidad internacional sopesó el

escenario y tras ello algunos aseguraron que esto detonaría la Tercera Guerra Mundial. Más

allá de que suceda o no, la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, es

importante para ser analizada. ¿Qué se puede comentar al respecto?

Las tensiones entre EUA e Irán desde hace décadas no están en su mejor forma y han crecido

en los últimos días, producto de las recientes acciones que ambos países han realizado en

contra del otro. Quizá ha habido dos puntos culminantes en este escenario de ataques

repetitivos: el primero es el ataque a la embajada estadounidense en Bagdad, Irak, a manos

de miembros de los ejércitos iraní e iraquí; y segundo, el ya mencionado ataque mortal al

general iraní Soleimani en un aeropuerto.

La decisión de Trump de ordenar explícitamente matar a la segunda persona más importante

de Irán puede ser una decisión válida en una guerra, es decir, no se rompe el código de atacar

a los militares y no a los civiles. No obstante, EUA e Irán no se encuentran en una guerra

entre sí. Vaya, desde luego existen hostilidades entre ambas naciones, eso se sabe y hay

mucha evidencia al respecto, pero ninguna de las dos ha declarado la guerra a la otra, no han

establecido un estado de guerra. Entonces, ¿qué sucede con la decisión de Trump? ¿Es

válida? ¿Lo permite el gobierno estadounidense?

Según las leyes de EUA, el presidente puede ordenar un asesinato bajo ciertas circunstancias,

aunque quedan ambiguas. De la misma manera, la definición de “asesinato” tampoco queda

muy clara, lo que deja lugar a interpretaciones. En este contexto, a pesar de que tanto

Republicanos como Demócratas estén satisfechos por la defunción de una de las personas

más influyentes de la política exterior de uno de los países rivales más peligrosos, el hecho

de que Trump haya indiscriminadamente mandado asesinar a alguien puede no quedar exento

de una investigación al respecto.

Por otra parte, la decisión de matar a Soleimani no parece que haya sido en absoluto lo más

brillante de Trump. Sirve de alguna manera, quizá, para elevar su apoyo popular de cara a las

elecciones en noviembre, pero eso no quita el hecho de que como resultado ha elevado las

tensiones con un país que posee armas nucleares y que podría tomar medidas de retaliación

sin problema alguno, situación que se ve cada vez más más cercana. De nuevo el presidente

Republicano ha puesto en tela de juicio la labor del país – aún – más imponente del mundo

en las labores globales, y con ello ha aminorado la confianza internacional hacia el país de

las barras y las estrellas de una forma no vista desde la “Guerra contra el terrorismo” de

George W. Bush.

Niels Rosas Valdez

Escritor, historiador e internacionalista

Twitter @NielsRosasV

niels.rosas@gmail.com