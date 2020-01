Tiroteo va más allá, mucho más

Procesos del Poder

NIELS ROSAS VALDEZ

Como sabemos, en los pasados días ocurrió una masacre en el estado de Coahuila en donde

un niño disparó a su maestra e hirió a varios de sus compañeros de clase. Ante este evento,

se ha comentado que el gobierno de nuestro país ha declarado que la culpa de este escenario

es la exposición de videojuegos violentos en los niños. Se señaló que quienes están en

contacto con videojuegos de disparos, o violentos en general, son más propensos a realizar

este tipo de ataques. ¿Qué se puede comentar al respecto?

Primero que nada, esta declaración por parte del gobierno es muy simplista y hasta sacada de

la manga. Es verdad que varias conductas no propias se producen de cierta manera por el uso

de videojuegos violentos, pero no es una generalidad, más bien son casos particulares en

donde otras variables inciden en tal trastorno. Ahora bien, haciendo a un lado esos

comentarios simplistas, hay que analizar el panorama. Nuestro país, a diferencia de otros, no

es espacio frecuente de tiroteos en escuelas. En los últimos años habrán sucedido no más de

diez, a diferencia de Estados Unidos de América (EUA) en donde lamentablemente estos

acontecimientos suceden a menudo y se cuentan por decenas en los más recientes años.

Pero regresando al caso de México, sin duda este hecho nos abre un espacio de profundo

análisis. Hay preguntas de suma relevancia que hay que hacernos para lidiar con este tipo de

escenarios en el fututo. ¿Es un problema esporádico o acaso es el comienzo de un espectro

social en el país? ¿Se trata de un problema estructural? Y en caso de serlo, ¿cómo comenzó

y cuándo se disparó? La respuesta de los videojuegos es hasta risible; otros factores debieron

haber incidido directa o indirectamente para perpetrar esta acción. El bullying pudo haber

sido una razón mayúscula para ello, es decir, si miramos otros casos por ejemplo en EUA, la

razón primordial es esa. Y vaya, este mal social está presente en nuestra sociedad,

particularmente en los niños en las escuelas, quienes al momento de desarrollar su sentido de

pertenencia pueden ser discriminados por otros infantes.

La respuesta para esto es reforzar los valores en casa y proveer una educación mejor –

diferente con instrucción académica –, así como enfatizar a los padres de familia de los

cuidados y atenciones que deben tener para con sus hijos. Esto sería una responsabilidad, en

primera instancia, de las familias, sin embargo, el gobierno también puede y debe ser

partícipe sólido en este tipo de situaciones, de lo contrario otros males sociales pueden

aparecer. Pero, por otra parte, hay un elemento crucial en la masacre de Coahuila: el arma

que usó el niño pertenecía, según los reportes, al abuelo del infante. Esto también levanta

preguntas al respecto. ¿Cómo es que el niño logró acceder a la pistola? ¿Por qué no hubo

atención de la familia para verificar que todo esté bien con la mochila? Es decir, era un niño

de 11 años, desde luego que debe haber este cuidado por parte de los padres.

Ahora bien, esto también nos lleva al problema del control de armas. Un gran porcentaje de

armas en posesión de civiles son compradas en México provenientes de vendedores en EUA.

Esto implica un problema de relaciones internacionales en donde coexisten muchos intereses

económicos sobre los intereses de protección, que debe ser un deber del gobierno. Entonces,

el problema que conllevó la masacre en Coahuila se puede solucionar, pero las variables que

incidieron en su creación deben ser atendidas para que no se replique en nuestra sociedad.

Escritor, historiador e internacionalista

