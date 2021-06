MUNDANOS

En un mundo profundamente dividido no nos hemos dado cuenta de que, al final,

todos queremos lo mismo: ser felices y ver felices a los nuestros. Ese es el espíritu

con el que surge MUNDANOS, una agrupación de artistas independientes y con sus

propios proyectos que se reúnen por el infinito placer de hacer música sin

complicaciones, pretensiones o géneros predeterminados.

Conscientes de los cambios en la industria musical, en la forma de hacer música y

en la forma de consumirla, MUNDANOS basa su creación en la colaboración.

Aportaciones individuales que se suman colectivamente. Es un laboratorio donde se

vierten ideas, se someten a consenso y se toman decisiones de manera

democrática, sin líderes que impongan sus visiones particulares de las cosas.

“No somos una banda”, afirman los integrantes.Con el rock y el pop como punto de partida, esta NO BANDA se despreocupa del sendero por el que los lleve la creación y se aboca a producir lo que les sale del

alma, en busca de transmitir un mensaje que conecte con una audiencia cada vez

más diversa y global. MUNDANOS cree en la filosofía del DIY (Do It Yourself o hágalo

usted mismo). Todo lo que se produce es realizado por sus mismos integrantes,

desde la composición y arreglos hasta la producción, mezcla y masterización de sus

canciones que pueden ir desde un tema pop a un blues o una ranchera sin el menor

empacho o prejuicio. “Así es más divertido”, coinciden.

Conformada por el cantautor español Jose Riaza, la cantautora mexicana Julieta

Soto, el guitarrista y periodista Ismael Frausto, el bajista y fabricante de equipo

de audio Ray Growl y el baterista Ángel Bermudez, MUNDANOS suma a artistas

invitados en sus temas con el fin de enriquecerlas y mantener una interacción

creativa con distintos géneros musicales y corrientes de pensamiento. MUNDANOS

es el primer single de la agrupación, un tema autoría de Riaza que fue creciendo

con la incorporación de cada uno de los miembros