Toman protesta egresados de Odontología y TSU en Prótesis Dental de la UAQ

Egresados de la Licenciatura en Odontología y del programa de Técnico Superior Universitario en Prótesis Dental, que ofrece la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) rindieron protesta como profesionistas médicos en un protocolo virtual encabezado por la rectora de esta Casa de Estudios, Dra. Teresa García Gasca.

Al tomarles el juramento correspondiente, la Dra. García Gasca les deseó mucho éxito en su trayectoria laboral, al haber concluido ya su respectiva currícula y los invitó a seguir preparándose, ya sea en algunos de los posgrados de la UAQ o en instituciones hermanas.

“Tienen todo para salir adelante. Están egresando y titulándose de una de las mejores Universidades en Odontología del país; siéntase muy orgullosas y orgullosos de esto, porque es un gran logro. Para la UAQ es motivo de orgullo el poder entregar a la sociedad lo que merece: profesionistas de alta calidad, pero sobre todo ciudadanos comprometidos con el entorno”, expresó la Rectora, quien agregó que la pandemia de COVID-19 ha permitido valorar lo que se tiene y aprender nuevas cosas, como la comunicación a distancia.

“Nos ha permitido ser más resilientes, aprender de la adversidad. Ahora tenemos nuevas oportunidades de interacción, por ejemplo, la vía remota llegó para quedarse y aunque no es la ideal en casos como hoy -porque lo ideal sería estar juntos, abrazándonos- es lo que corresponde para ser responsables con la ciudadanía”, refirió.

La Rectora mencionó la gran calidad de la preparación de docentes, estudiantes y egresados que tienen los diferentes programas de Odontología y Salud Dental, que ofrecen un servicio de primer nivel en sus consultorios y en la Clínica Dental UAQ.

“Nuestra mejor carta de presentación son ustedes. Yo, con los ojos cerrados, me atiendo, soy paciente de algunos de ustedes, de sus maestros y maestras. Y siempre he recibido excelente trato y resultados. Así que seguiremos promoviendo a nuestra comunidad universitaria, particularmente de Odontología”, apuntó la Dra. García Gasca.

En la reunión, que se llevó a cabo vía Zoom, también estuvieron presentes la directora de la FM, Dra. Guadalupe Zaldívar Lelo de Larrea, así como catedráticos y funcionarios de dicha unidad académica.