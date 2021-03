Tres de tres

Uno de tres “Fuerza por México”. En los partidos políticos – y más en tiempos electorales, como estos que corren – no juegan “solitario”. Ven […]

Uno de tres

“Fuerza por México”.

En los partidos políticos – y más en tiempos electorales, como estos que corren – no juegan “solitario”.

Ven sus cartas y haberes. Lo que les queda, lo que se les va – o se les puede ir; pero más los haberes de los que tienen enfrente.

Principio de mes, de semana y de concretas acciones políticas.

En “Fuerza por México” sigue el culebrón.

El camino político ahí – y por lo visto – ya no tiene retroceso. Ni solución.

Y escala instancias legales.

Ayer mismo, el licenciado José Luis Aguilera Ortiz, presidente de “FxM” en Querétaro, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Electorales en contra de Juan Carlos Martínez, contra dos de sus testigos que faltaron a la verdad, pero también – y ayer mismo muy temprano – ante la Comisión Nacional de Procesos Internos en la CDMX.

“Sí, si quiere Gerardo Islas nos sentamos a platicar…si quiere; pero con una condición que no tiene variante: Juan Carlos Martínez no será candidato a gobernador”.

Y es que el fin de semana había estado en Querétaro el líder nacional de FXM. “No, por supuesto que a mí no me invitaron”.

Y la zanja política sigue creciendo.

La otra, la legal, va tomando su cauce.

“Yo tengo que seguir el camino que la ley y nuestros estatutos nos marcan” dice José Luis. Echa para atrás el recuerdo de los compromisos, que hizo como político y “como hombre”.

“Yo tengo un reto. Y lo hice con el dueño de la franquicia de ‘Fuerza por México’ que se llama Pedro Haces: Yo te entrego el partido el 7 de junio, con el registro.

“Yo no tengo ninguna prisa en quedarme aquí, tampoco de irme. Si la autoridad electoral determina que me vaya antes del 7 de junio, me voy…pero no va a ser por capricho del señor Gerardo Islas. A mí, no me va a correr él, porque voy a enfrentar un juicio. Y creo que se me defender. La materia electoral es a la que me dedico. Tengo 40 años en esta materia”.

Y aclara:

“Yo no tengo ningún interés en ser diputado”.

Y…¿José Luis, su hijo?

No, el tampoco. José Luis renunció a FXM.

El camino por el que transitan estas dos dirigencias es el camino de la ley.

Dos de tres

Morena y los ejidatarios de “El Salitre”.

En este lunes político y en el “1810” – el desayunadero político principal de Querétaro – se habían apostado un grupo de ejidatarias, de ambientalistas – ahí estuvo Teresa Roldán -; pero también, como no, de políticos.

La mesa la encabezaba la diputada por Morena Laura Patricia Polo Herrera. La defensa legal la lleva el licencado Nicolás Rico Bañuelos, también morenista.

Aquí, el asunto de la parcela escolar, donde estudian al menos 300 niños, se ha dejado crecer. A esta parcela ejidal – son las parcelas 38 y 46 – les acosan los desarrolladores inmobiliarios. Y las autoridades educativas no han sabido – o no han querido – resolver el problema.

En “El Salitre” suman 45 ejidatarios. Y todos se oponen al traslado de este centro educativo a otro lugar.

Y el asunto viene con amenaza de muerte.

“El 7 de junio del año pasado – y por esta lucha – le dispararon a mi casa”. Es la señora María Bernardita Martínez Ramírez, ejidataria la que hace la denuncia. Desconoce quién fue. Y hoy denuncia que “nadie le hace caso”.

A la conferencia llegó sumamente nerviosa. Y no es para menos.

“Desde entonces, he tenido mucho miedo”.

Y la diputada Laura Polo abona posicionamiento:

“Cualquier situación de violencia que le suceda a Bernardita, habrá que ser el mismo gobierno el que responda. No hemos tenido respuesta, ni en la parte ambiental ni en la parte legal de esta denuncia”.

Ahí, haciendo la defensa de los intereses de los ejidatarios, reaparece el licenciado Nicolás Rico Bañuelos.

Puntualiza:

“Las parcelas escolares son inalienables, imprescriptibles y no embargables”.

Así ahí la situación. Lamentable por la violencia contra una mujer ejidataria.

Tres de tres

Partido Revolucionario Institucional.

Los lunes, también en el PRI, han comenzado a ser de conferencia por parte de la diputada María Alemán Muñoz, precandidata de este partido a la presidencia municipal de Querétaro.

Físicamente, “estoy muy bien”.

Y la pelotita se la pone – y muy a modo – al actual alcalde de Querétaro.

Es una exigencia derivada de esta feroz pandemia.

Y exige al gobierno municipal la realización de un convenio con concesionarios del servicio de taxi, para que sus servicios sean gratuitos para los adultos mayores.

“En esto, hay indiferencia de las autoridades municipales, ante uno de los grupos más afectados por la pandemia”.

Y citó cifras.

Hay alrededor de 5 mil 200 taxis…la inversión por parte del municipio para ofrecer este servicio, sería del orden de los 495 mil pesos mensuales. Que cubrirían 330 viajes diarios y apoyaría a 10 mil adultos mayores en esto. En la ciudad de Querétaro hay 111 mil 790 personas de la tercera edad. El pago del servicio lo recibirían los concesionarios, que “verían reactivadas su economía familiar.

Y ayer mismo por la mañana, “en punto de las nueve horas, se hizo entrega de esta petición en la oficina del presidente Luis Bernardo Nava”.

Y les sellaron de recibido.

Entonces, a esperar respuesta.