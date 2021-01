Twitter suspende cuentas a usuarios a favor de AMLO por “manipulación y spam”

De acuerdo con la red social las “cuentas que han sido suspendidas por violar las reglas de spam y manipulación de la plataforma”.

Según las políticas de Twitter, “no permitimos el spam ni ningún otro tipo de manipulación de la plataforma. Manipular la plataforma es usar Twitter para llevar a cabo acciones masivas, de alta intensidad o engañosas que confunden a los usuarios o que obstaculizan su experiencia”.

La suspensión generó la creación del hashtag #TwitterEsPanista, debido a la relación laboral de Hugo Rodríguez Nicolat, actual director de Políticas Públicas de Twitter para México y Latinoamérica con políticos del PAN.

Al respecto, Mónica Portes, encargada de Comunicación de Twitter, dijo en entrevista que “es común que cuando las conversaciones suben, los mecanismos automáticos identifiquen redes, spam o manipulaciones”.

“Las cuentas suspendidas pueden apelar dichos mecanismos (hay diferentes formas de comprobar, por ejemplo, identidad) y si el dueño o dueña de la cuenta cumple con esa comprobación de que hay un humano detrás de esa cuenta, esa cuenta se puede restablecer”, afirmó.

Según el currículum que mostró López Obrador en su conferencia mañanera, Rodríguez Nicolat fue asesor del grupo del PAN en el Senado entre 2004 y 2005; y director de logística en el equipo de transición de Felipe Calderón en 2006.

“El director de Twitter en México era militante o simpatizante muy cercano a PAN, el que actualmente maneja Twitter, fue hasta asesor de un senador famosísimo del PAN (…) Sólo esperamos que haga su trabajo de manera profesional, que no promuevan la creación de granjas de bots”, aseguró este miércoles el mandatario.

Horas después de los señalamientos del presidente, Twitter le respondió: “Ninguna persona en Twitter es responsable, por sí sola, de nuestras políticas o acciones de cumplimiento, y es lamentable ver comentarios dirigidos a nuestros empleados como responsables únicos de las decisiones o reglas de la empresa”.

Recordó que los portavoces de Twitter no toman decisiones de cumplimiento y no participan en el proceso de revisión de las mismas. “Esto ocurre en un proceso colegiado, basado en reglas y procesos, no en intereses particulares”.

“La labor de nuestros voceros es únicamente compartir las decisiones con el público y responder preguntas. Y la nuestra es tener equipos que cuenten con una trayectoria relevante y diversa para cumplir de forma objetiva con los requerimientos de cada puesto”, sostuvo.

En su último mensaje del hilo que abrió para responder, la empresa aseguró ser transparentes en torno a sus políticas, la evolución de las mismas y su aplicación, además de que siempre cuidarán la seguridad de sus empleados.

Twitter también suspendió cuentas de usuarios que publicaban críticas al presidente, aunque con menos seguidores.animalpolitico